Real – City: gospodarze zaskoczyli rywali
Wydawało się, że to Manchester City jest faworytem zmagań na Santiago Bernabeu. Jednak pierwszą bramkę w środkowym hicie zdobył Real Madryt. Królewscy przetrwali napór Obywateli i w 20. minucie zaskoczyli ich defensywę.
Thibaut Courtois szybko wznowił akcję i posłał fenomenalne dalekie podanie na połowę rywali. Do piłki dopadł Federico Valverde, który poradził sobie z Nico O’Reillym, a następnie w efektowny sposób minął wychodzącego do interwencji Gianluigiego Donnarummę.
Urugwajczyk siedem minut później cieszył się z dubletu. Tym razem skorzystał z przyblokowanego podania Viniciusa Juniora, świetnie zareagował w polu karnym i płaskim strzałem pokonał włoskiego golkipera.