Co za akcja Valverde! Real rozbija City w hicie [WIDEO]

21:38, 11. marca 2026 23:06, 11. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Real Madryt w kapitalny sposób otworzył wynik rywalizacji z Manchesterem City. Thibaut Courtois posłał dalekie podanie, a Federico Valverde zdobył bramkę po indywidualnej akcji.

Federico Valverde (Real Madryt - Manchester City)
PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Federico Valverde (Real Madryt - Manchester City)

Real – City: gospodarze zaskoczyli rywali

Wydawało się, że to Manchester City jest faworytem zmagań na Santiago Bernabeu. Jednak pierwszą bramkę w środkowym hicie zdobył Real Madryt. Królewscy przetrwali napór Obywateli i w 20. minucie zaskoczyli ich defensywę.

Thibaut Courtois szybko wznowił akcję i posłał fenomenalne dalekie podanie na połowę rywali. Do piłki dopadł Federico Valverde, który poradził sobie z Nico O’Reillym, a następnie w efektowny sposób minął wychodzącego do interwencji Gianluigiego Donnarummę.

Urugwajczyk siedem minut później cieszył się z dubletu. Tym razem skorzystał z przyblokowanego podania Viniciusa Juniora, świetnie zareagował w polu karnym i płaskim strzałem pokonał włoskiego golkipera.

