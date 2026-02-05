Real Madryt do hitowego dwumeczu z Benficą przystąpi potężnie osłabiony. The Athletic potwierdza dłuższe zawieszenie Rodrygo, który opuści oba starcia w alce o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa (Benfica - Real Madryt)

Real Madryt potężnie osłabiony w 1/16 finału Ligi Mistrzów

Już 17 lutego Real Madryt rozpocznie zmagania o najlepszą szesnastkę Ligi Mistrzów. Przeciwnikiem Królewskich będzie Benfica, a więc… ostatni rywal w fazie ligowej. Los Blancos przegrali tamten pojedynek 2:4 i wypadli z czołowej ósemki tabeli. Na dodatek w końcówce meczu stracili dwóch zawodników.

Raul Asencio i Rodrygo w doliczonym czasie gry zostali ukarani drugimi żółtymi kartkami i musieli opuścić boisko. Hiszpan nie będzie dostępny na pierwszy starcie z Orłami z Lizbony. Natomiast Brazylijczyk nie będzie mógł wystąpić w obu potyczkach.

The Athletic informuje, że sędzia Davide Massa w protokole meczowym przy nazwisku napastnika zamieścił dopisek „wulgarny język”. To zadecydowało o zawieszeniu 25-latka także na rewanżowe spotkanie.

Real do pierwszej odsłony rywalizacji z Benficą przystąpi nie tylko bez Asencio i Rodrygo, ale także bez kontuzjowanych Jude’a Bellinghama, Edera Militao i Ferlanda Mendy’ego. Z kolei występy Trenta Alexandra-Arnolda i Antonio Rudigera stoją pod znakiem zapytania. Alvaro Arbeloa stoi przed wybitnie wymagającym zadaniem.