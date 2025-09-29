PSG zdziesiątkowane przez kontuzje! Fatalna sytuacja przed hitem z Barceloną

Paris Saint-Germain w środę zmierzy się z FC Barceloną w hicie 2. kolejki Ligi Mistrzów. Luis Enrique ma duży ból głowy ze względu na sytuację kadrową. W meczu nie zagra m.in. Ousmane Dembele.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Dembele, Kvaratskhelia i Doue nie wystąpią w meczu Barcelona – PSG

Paris Saint-Germain i FC Barcelona zmierzą się w hicie 2. kolejki Ligi Mistrzów. Spotkanie na Estadio Olimpico odbędzie się w środę (1 października) o godzinie 21:00. Będzie to jedno z najciekawszych starć w całej fazie ligowej. Okazuje się jednak, że na boisku zabraknie kilku czołowych zawodników. Z brakami kadrowymi boryka się zarówno PSG, jak i Duma Katalonii.

W przypadku mistrza Hiszpanii na liście kontuzjowanych jest: Joan Garcia, Raphinha, Fermin Lopez i Gavi. Niemniej jednak w Barcelonie są piłkarze, którzy bez problemu mogą ich zastąpić. Znacznie gorzej wygląda sytuacja w Paris Saint-Germain, gdzie z gry wypadli liderzy.

Według stacji DAZN w środowym hicie z Barceloną na pewno nie wystąpi pięciu zawodników. Niedostępni będą: Marquinhos, Lucas Hdez, Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia i Desire Doue. Ponadto pod znakiem zapytania są jeszcze trzej inni piłkarze. Nie wiadomo, czy w kadrze meczowej znajdzie się Vitinha, Fabian i Joao Neves.

👥 Obecna sytuacja kadrowa PSG przed meczem z FC Barceloną wygląda następująco. [@DAZN_ES]#BarçaPSG 🔵🔴 pic.twitter.com/JSQ8AHzJsx — BarcaInfo (@_BarcaInfo) September 29, 2025

Zarówno Barcelona, jak i PSG w pierwszym meczu Ligi Mistrzów zapisali na swoim koncie zwycięstwo. Katalończycy pokonali na wyjeździe Newcastle (2:1). Z kolei paryżanie odnieśli wysokie zwycięstwo z Atalantą (4:0). UEFA poinformowała, że środowe starcie poprowadzi sędzia z Anglii – Michael Oliver. Jego wybór wzbudził wiele wątpliwości wśród kibiców obu drużyn.