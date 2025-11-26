Mbappe zrobił to po raz pierwszy w barwach Realu [WIDEO]

Kylian Mbappe ustrzelił hattricka w pierwszej połowie meczu z Olympiakosem. Szczególnie istotna była dla niego druga bramka, bowiem po raz pierwszy w barwach Realu Madryt trafił do siatki uderzeniem głową.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Mbappe uderzył głową i wpadło. Pierwszy raz w Realu

Real Madryt w środowy wieczór mierzy się na wyjeździe z Olympiakosem. W ostatnim czasie zdecydowanie więcej w kontekście hiszpańskiego giganta dzieje się poza boiskiem. Media ujawniają kolejne problemy w szatni, a także szczegóły dotyczące sporu pomiędzy Xabim Alonso a niektórymi zawodnikami. Najlepszą reakcją na zaistniałą sytuację mogło być pewne zwycięstwo w meczu Ligi Mistrzów.

Początek spotkania zapowiadał jednak katastrofę, bowiem Olympiakos objął prowadzenie już w ósmej minucie. Znakomitą akcję precyzyjnym strzałem po ziemi wykończył Chiquinho. Real dość długo nie mógł odpowiedzieć – udało się to dopiero w 22. minucie. Kylian Mbappe wykorzystał podanie Viniciusa Juniora i zaczął swój koncert. Kilka minut później miał już na koncie trzy trafienia.

Szczególnie ważna była dla niego druga bramka. Po dośrodkowaniu Ardy Gulera uderzył głową, dając Realowi prowadzenie. Zrobił to po raz pierwszy, odkąd gra dla Królewskich.

𝐎𝐍 𝐉𝐄𝐒𝐓 𝐍𝐈𝐄𝐒𝐀𝐌𝐎𝐖𝐈𝐓𝐘! 🤯 𝐇𝐀𝐓-𝐓𝐑𝐈𝐂𝐊 𝐊𝐘𝐋𝐈𝐀𝐍𝐀 𝐌𝐁𝐀𝐏𝐏𝐄! ⚽⚽⚽



📺 Transmisja meczu w CANAL+ 360 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2OwN pic.twitter.com/VCiicomyJr — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 26, 2025

Mbappe nigdy dotąd w barwach Realu Madryt nie cieszył się z gola po uderzeniu głową. To dla niego pierwsza taka sytuacja, odkąd przeniósł się na Santiago Bernabeu. Francuz jest wybitnym strzelcem, ale nie słynął z trafień tą częścią ciała również za czasów Paris Saint-Germain. Zdecydowanie częściej wykorzystuje swoje nogi.