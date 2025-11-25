Liga Mistrzów: Juventus krok od wpadki
Wtorek w 5. kolejce Ligi Mistrzów rozpoczął się od meczów w Stambule i Amsterdamie. Galatasaray zaliczyło potężną wpadkę i na własnym stadionie przegrało z Royale Union SG. Jedynego gola w 57. minucie strzelił Promise David. W 89. minucie czerwoną kartkę obejrzał Arda Unyay i w samej końcówce gospodarze musieli radzić sobie w dziesiątkę.
Ajax nadal nie wywalczył ani jednego punktu w trwającej edycji Champions League. Tym razem Die Godenzonen nie poradzili sobie z Benficą. Podopieczni Jose Mourinho triumfowali po golach Samuela Dahla i Leandro Barreiro.
W hicie 5. serii zmagań Chelsea rozbiła Barcelonę. Na Stamford Bridge nie zabrakło ani emocji, ani goli. Najwięcej bramek padło w starciu Bodo/Glimt – Juventus. Turyńczycy musieli gonić wynik, a zwycięstwo zapewnili sobie dopiero w doliczonym czasie gry.
Borussia rozgromiła Villarreal 4:0, chociaż nie wykorzystała dwóch rzutów karnych. Dortmundczycy triumfowali po dublecie Serhou Guirassy’ego i trafieniach Adeyemiego oraz Svenssona. Natomiast Marsylia dzięki skuteczności Pierre’a-Emericka Aubameyanga pokonała Newcastle 2:1.
Niespodzianki nie było w Neapolu. Napoli wygrało 2:0 z Karabachem. Moment chwały zaliczył Mateusz Kochalski, golkiper gości. Za to o sensację pokusił się Bayer Leverkusen, który na Etihad pokonał Manchester City 2:0. Tylko w jednym meczu zabrakło goli. Slavia Praga podzieliła się punktami z Athletikiem.
Wyniki wtorkowych spotkań w 5. kolejce Ligi Mistrzów:
- Galatasaray – Royale Union SG 0 -1
- Ajax – Befica 0 – 2
- Bodo/Glimt – Juventus 2 – 3
- Borussia Dortmund – Villarreal 4 – 0
- Chelsea – Barcelona 3 – 0
- Manchester City – Bayer Leverkusen 0 – 2
- Olympique Marsylia – Newcastle 2 – 1
- Napoli – Karabach Agdam 2 – 0
- Slavia Praga – Athletic Bilbao 0 – 0