Sensacja w Manchesterze! Polak miał moment chwały [WIDEO]

23:19, 25. listopada 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Liga Mistrzów wkroczyła w drugą połowę zmagań fazy ligowej. We wtorkowych meczach 5. kolejki padły łącznie 22 bramki.

Manchester City - Bayer 04 Leverkusen
dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Manchester City - Bayer 04 Leverkusen

Liga Mistrzów: Juventus krok od wpadki

Wtorek w 5. kolejce Ligi Mistrzów rozpoczął się od meczów w Stambule i Amsterdamie. Galatasaray zaliczyło potężną wpadkę i na własnym stadionie przegrało z Royale Union SG. Jedynego gola w 57. minucie strzelił Promise David. W 89. minucie czerwoną kartkę obejrzał Arda Unyay i w samej końcówce gospodarze musieli radzić sobie w dziesiątkę.

Ajax nadal nie wywalczył ani jednego punktu w trwającej edycji Champions League. Tym razem Die Godenzonen nie poradzili sobie z Benficą. Podopieczni Jose Mourinho triumfowali po golach Samuela Dahla i Leandro Barreiro.

W hicie 5. serii zmagań Chelsea rozbiła Barcelonę. Na Stamford Bridge nie zabrakło ani emocji, ani goli. Najwięcej bramek padło w starciu Bodo/Glimt – Juventus. Turyńczycy musieli gonić wynik, a zwycięstwo zapewnili sobie dopiero w doliczonym czasie gry.

Borussia rozgromiła Villarreal 4:0, chociaż nie wykorzystała dwóch rzutów karnych. Dortmundczycy triumfowali po dublecie Serhou Guirassy’ego i trafieniach Adeyemiego oraz Svenssona. Natomiast Marsylia dzięki skuteczności Pierre’a-Emericka Aubameyanga pokonała Newcastle 2:1.

Niespodzianki nie było w Neapolu. Napoli wygrało 2:0 z Karabachem. Moment chwały zaliczył Mateusz Kochalski, golkiper gości. Za to o sensację pokusił się Bayer Leverkusen, który na Etihad pokonał Manchester City 2:0. Tylko w jednym meczu zabrakło goli. Slavia Praga podzieliła się punktami z Athletikiem.

Wyniki wtorkowych spotkań w 5. kolejce Ligi Mistrzów:

  • Galatasaray – Royale Union SG 0 -1
  • Ajax – Befica 0 – 2
  • Bodo/Glimt – Juventus 2 – 3
  • Borussia Dortmund – Villarreal 4 – 0
  • Chelsea – Barcelona 3 – 0
  • Manchester City – Bayer Leverkusen 0 – 2
  • Olympique Marsylia – Newcastle 2 – 1
  • Napoli – Karabach Agdam 2 – 0
  • Slavia Praga – Athletic Bilbao 0 – 0