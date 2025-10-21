Arsenal rozbija Atletico, siedem goli PSG! Niesamowity wtorek w LM

23:03, 21. października 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Liga Mistrzów rozpoczęła kolejną odsłonę zmagań. We wtorkowych meczach 3. serii gier padły łącznie 43 bramki.

Arsenal - Atletico
Obserwuj nas w
PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Arsenal - Atletico

Liga Mistrzów: 43 gole we wtorek

Trzecią kolejkę rywalizacji w Lidze Mistrzów rozpoczęły spotkania Kajrat Ałmaty – Pafos FC i Barcelona – Olympiakos. W Kazachstanie nie padła ani jedna bramka, natomiast kibice zgromadzeni na trybunach Estadi Olímpic Lluís Companys obejrzeli aż siedem trafień, w tym sześć dla gospodarzy.

O 21.00 wystartowało siedem meczów. W pierwszej połowie hitowego starcia ArsenalAtletico zabrakło goli, ale po zmianie stron Kanonierzy czterokrotnie zaskoczyli Jana Oblaka. Dubletem popisał się Viktor Gyokeres. Zawodnicy Interu i Borussii Dortmund także cztery razy umieścili piłkę w siatce – Nerazzurri pokonali Royale Union SG, a BVB wygrało 4:2 z Kopenhagą.

Siedem goli strzelili piłkarze Paris Saint Germain. Obrońcy tytułu rozbili Bayer Leverkusen 7:2. Natomiast sześć bramek zdobyli gracze PSV. Ekipa z Eindhoven zdemolowała Napoli 6:2.

„Rozczarowali” podopieczni Eddiego Howe’a i Pepa Guardioli. Newcastle pokonało 3:0 Benficę po dublecie Harveya Barnesa i trafieniu Anthon’ego Gordona, a Manchester City po golach Erlinga Haalanda i Bernardo Silvy wygrał 2:0 z Villarrealem.

Wyniki wtorkowych spotkań w 3. kolejce Ligi Mistrzów:

  • Barcelona – Olympiakos 6:1
  • Kajrat Ałmaty – Pafos FC 0:0
  • Arsenal – Atletico 4:0
  • Bayer Leverkusen – PSG 2:7
  • FC Kopenhaga – Borussia Dortmund 2:4
  • Newcastle – Benfica 3:0
  • PSV – Napoli 6:2
  • Royale Union SG – Inter Mediolan 0:4
  • Villareal – Manchester City 0:2