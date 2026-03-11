Lewandowski nie pomógł Barcelonie. Hiszpanie wprost o występie Polaka

07:07, 11. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sport / Mundo Deportivo

FC Barcelona zremisowała na wyjeździe z Newcastle (1:1). Gola na wagę remisu zdobył w końcówce Lamine Yamal. Robert Lewandowski zagrał przeciętne spotkania. Hiszpańskie media oceniły jednoznacznie występ polskiego piłkarza.

Robert Lewandowski
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski odcięty od gry. Barcelona nie miała z niego pożytku w ataku

FC Barcelona po raz drugi w tym sezonie rywalizowała na St. James Park z Newcastle w Lidze Mistrzów. W fazie ligowej Katalończycy wygrali (2:1). Z kolei w pierwszym meczu 1/8 finału musieli zadowolić się szczęśliwym remisem (1:1). Od porażki uratował ich Lamine Yamal, który w 96. minucie wykorzystał rzut karny. Zupełnie niewidoczny i odcięty od gry był Robert Lewandowski.

Lewandowski zagrał pierwszy mecz w wyjściowej jedenastce po kontuzji, jakiej nabawił się w starciu z Villarrealem. Na boisku spędził 70 minut, po czym zastąpił go Marcus Rashford. Polak w ocenie hiszpańskich mediów był niewidoczny oraz całkowicie odcięty od gry.

Odcięty od gry. Był ważniejszy ze względu na swoją rolę w obronie przy rzutach rożnych rywali niż jako zagrożenie w ataku. To nie był mecz, w którym mógł się pokazać z przodu. Miał tylko jedną okazję, ale uderzył zbyt mocno w poprzek bramki – pisze Mundo Deportivo.

Niewidoczny. Miał bardzo mały udział w grze w pierwszych 45 minutach. Barcelonie trudno było znaleźć Polaka na boisku. Lewandowski był zbyt odizolowany i dobrze pilnowany przez środkowych obrońców Newcastle – ocenił dziennik Sport.

W tym sezonie Lewandowski ma tylko dwie bramki i jedną asystę w Lidze Mistrzów. Pod względem liczby goli, to jak dotąd najsłabszy sezon 37-latka w historii występów w Lidze Mistrzów. Tylko w sezonie 2011/2012 miał mniej bramek w rozgrywkach (1).

