Koszmarna decyzja trenera. To kosztowało Inter awans?

W ogóle wybór strzelających w Interze to ładne kwiatki. Ogółem śr. skutecznosc z karnych w futbolu to ok. 78%, poniżej 70% – słabiutka, wysoka – powyżej 90%. Strzelcy Interu:



✅Hakan 90% (36/40)

❌Alexis 48% (10/21)

❌Klaasen 66% (10/15)

✅Acerbi 100% (1/1)

❌Lautaro 65% (15/23)