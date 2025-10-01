Klasyfikacja strzelców Ligi Mistrzów. Tak wygląda aktualna sytuacja

Klasyfikacja strzelców Ligi Mistrzów. Kylian Mbappe pozostaje na czele, ale tuż za jego plecami znajduje się Harry Kane. Kto wygra rywalizację o koronę?

fot. LE PICTORIUM Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe zachwyca też w Lidze Mistrzów. Goni go Kane

Kylian Mbappe od początku tego sezonu prezentuje się wyśmienicie i jest największą gwiazdą Realu Madryt. Potwierdza to nie tylko w rozgrywkach ligowych, ale również Lidze Mistrzów. Wtorkowy mecz z Kajratem Ałmaty ułożył się dla niego znakomicie – ustrzelił hattricka, a jego zespół zwyciężył aż 5-0. Po zaledwie dwóch kolejkach fazy ligowej Francuz ma już w dorobku pięć trafień.

Mbappe to samodzielny lider klasyfikacji strzelców, ale po piętach depcze mu Harry Kane. Snajper Bayernu Monachium uzbierał dotąd jednego gola mniej i z czterema na koncie zajmuje drugie miejsce. W tym momencie wydaje się, że losy korony króla strzelców rozstrzygną się między tym duetem, choć nie odpuszczają też tacy piłkarze, jak Anthony Gordon, Jonathan Bukardt czy Lautaro Martinez.

Pogoni za czołówką wciąż nie rozpoczął Robert Lewandowski, który w tej edycji Ligi Mistrzów czeka na premierowego gola. Nie udało się w meczu z Newcastle United, gdzie grał od pierwszej minuty. Jego wejście na boisko w drugiej odsłonie rywalizacji z PSG też nie przyniosło korzyści w postaci bramki dla Barcelony.