FC Barcelona niespodziewanie przegrała 0:1 z Szachtarem Donieck w 4. kolejce Ligi Mistrzów

Wściekłości z powodu porażki nie kryją kibice Dumy Katalonii

W sieci można znaleźć mnóstwo nieprzychylnych komentarzy pod adresem Xaviego

Kibice FC Barcelony rozgoryczeni po wpadce z Szachtarem. Część chce zwolnienia Xaviego

FC Barcelona ma zdecydowanie słabsze ostatnie tygodnie. Styl gry drużyny w tym czasie pozostawia wiele do życzenia, a do tego doszły porażki w El Clasico z Realem Madryt i Lidze Mistrzów z Szachtarem Donieck. Takie występy rozwścieczyły kibiców Dumy Katalonii. Poniżej prezentujemy kilka ostrych komentarzy.

– Po Alaves przerwa reprezentacyjna lepszego momentu na nowego trenera nie będzie – krótko ocenił jeden z kibiców.

– Brawa dla Szachtara, włożyli w ten mecz całe serce i zasłużenie wygrali. Do naszych kopaczy a przede wszystkim trenera już nie mam cierpliwości. Taktyka, zarządzanie kadrą, zmiany… mam wrażenie, że cały czas wracamy do punktu wyjścia i popełniamy te same błędy. Ile można? – wyliczał kolejny z fanów Blaugrany.

– Xavi nie ma żadnego schematu, żadnej sekwencji gry… po prostu dominuje w posiadaniu piłki. Brak strzału… – napisał rozgoryczony kibic.

