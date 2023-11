IMAGO / Jan Huebner Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski nie zachwycił w meczu z Szachtarem

Polak zanotował szósty mecz bez gola z rzędu

Hiszpańskie media oceniły występ Polaka

Lewandowski krytycznie oceniony po meczu z Szachtarem

Robert Lewandowski pozostaje bez gola od sześciu kolejnych spotkań. Polak ostatni raz do siatki rywala trafił w starciu z Celtą Vigo rozegranym 23 września, gdy dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. We wtorek w meczu z Szachtarem Donieck w Lidze Mistrzów niczym się nie wyróżnił, a hiszpańskie media dość krytycznie oceniły jego występ.

– Polski napastnik był równie nieobecny, jak reszta ataku Barcelony, do tego stopnia, że ​​drużyna Xaviego przez całą pierwszą połowę nie oddała ani jednego celnego strzału. Ale w przypadku Polaka sytuacja zaczyna niepokoić. Już sześć meczów z rzędu bez zdobytego gola – napisali dziennikarze Eurosport.

– Niewidoczny. Polak nie przeżywa najlepszego momentu. Niczego nie wymyślił, nie miał też wsparcia kolegów. Mimo wszystko poświęcał się na boisku – skomentowali z kolei występ Lewandowskiego w Mundo Deportivo.

– Polski napastnik potwierdził w meczu przeciwko Realowi Sociedad, że wrócił już do zdrowia po skręconej kostce. Teraz musi ponownie znaleźć drogę do bramki: do siatki nie trafił od 23 września, od meczu z Celtą, w którym zdobył dublet. Chęć zdobycia gola spowodowała, że ​​w pojedynku jeden na jednego z bramkarzem Szachtara dał z siebie wszystko, a Riznky miał problem z kolanem po starciu w 5. minucie. Prawie nic więcej nie zrobił. Żadne piłki do niego nie przychodziły, choć w drugiej połowie był bardziej aktywny – czytamy na stronie hiszpańskiej gazety Marca.

