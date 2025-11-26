Grad bramek w meczach PSG i Realu, Arsenal rozbił Bayern!

Szalone mecze w Lidze Mistrzów
Środowe mecze Ligi Mistrzów obfitowały w wielkie emocje. W hicie tej kolejki Arsenal podejmował na Emirates Stadium Bayern Monachium. Obie drużyny zdobyły dotąd komplet punktów i wiadome było, że przynajmniej jedna z nich straci swój nieskazitelny dorobek. Ta rywalizacja zaczęła się od mocnego uderzenia Kanonierów, którzy wyszli na prowadzenie po rzucie rożnym. Bawarczycy byli w stanie odpowiedzieć, ale w drugiej połowie gospodarze byli nieuchwytni, dokładając dwa trafienia i wygrywając.
Szalone wyniki zanotowały drużyny Paris Saint-Germain oraz Realu Madryt. Tottenham postawił się paryżanom, ale ostatecznie zszedł z boiska przy rezultacie 3-5. Królewskich z kolei uratował Kylian Mbappe, zdobywając w sumie cztery bramki.
Wyniki środowych meczów Ligi Mistrzów
FC Kopenhaga – Kajrat Ałmaty 3:2
Pafos – AS Monaco 2:2
Arsenal – Bayern Monachium 3:1
Atletico Madryt – Inter Mediolan 2:1
Eintracht Frankfurt – Atalanta Bergamo 0:3
Liverpool – PSV Eindhoven 1:4
Olympiakos – Real Madryt 3:4
PSG – Tottenham 5:3
Sporting – Club Brugge 3:0