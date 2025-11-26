Grad bramek w meczach PSG i Realu, Arsenal rozbił Bayern!

fot. Associated Press Na zdjęciu: Vinicius Junior i Kylian Mbappe

Szalone mecze w Lidze Mistrzów

Środowe mecze Ligi Mistrzów obfitowały w wielkie emocje. W hicie tej kolejki Arsenal podejmował na Emirates Stadium Bayern Monachium. Obie drużyny zdobyły dotąd komplet punktów i wiadome było, że przynajmniej jedna z nich straci swój nieskazitelny dorobek. Ta rywalizacja zaczęła się od mocnego uderzenia Kanonierów, którzy wyszli na prowadzenie po rzucie rożnym. Bawarczycy byli w stanie odpowiedzieć, ale w drugiej połowie gospodarze byli nieuchwytni, dokładając dwa trafienia i wygrywając.

Szalone wyniki zanotowały drużyny Paris Saint-Germain oraz Realu Madryt. Tottenham postawił się paryżanom, ale ostatecznie zszedł z boiska przy rezultacie 3-5. Królewskich z kolei uratował Kylian Mbappe, zdobywając w sumie cztery bramki.

Wyniki środowych meczów Ligi Mistrzów

FC Kopenhaga – Kajrat Ałmaty 3:2

Pafos – AS Monaco 2:2

Arsenal – Bayern Monachium 3:1

Atletico Madryt – Inter Mediolan 2:1

Eintracht Frankfurt – Atalanta Bergamo 0:3

Liverpool – PSV Eindhoven 1:4

Olympiakos – Real Madryt 3:4

PSG – Tottenham 5:3

Sporting – Club Brugge 3:0