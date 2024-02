Grabara szybko skapitulował. Polak bezradny przy strzale De Bruyne [WIDEO]

fot. Imago/Pro Sports Images Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Manchester City objął prowadzenie w dziesiątej minucie

Kamil Grabara nie poradził sobie ze strzałem Kevina De Bruyne

FC Kopenhaga walczy o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów

Świetny początek Obywateli. Grabara dał się pokonać

FC Kopenhaga w 1/8 finału Ligi Mistrzów trafiła na Manchester City. Dla Duńczyków ma to być przeszkoda nie do przeskoczenia, o czym przekonują eksperci. Wtorkowy mecz na Parken Stadium rozpoczął się zgodnie z oczekiwaniami. Obywatele przejęli piłkę i spokojnie ją rozgrywając dążyli do objęcia prowadzenia.

Pierwszy gol padł już w 10. minucie spotkania. Phil Foden zagrał w pole karne do Kevina De Bruyne, który przyjął piłkę w pełnym biegu i uderzył po ziemi. Kamil Grabara był w tej sytuacji bezradny, gdyż Belg trafił bardzo precyzyjnie, bezproblemowo pakując futbolówkę do siatki.

Kevin De Bruyne rozpoczął strzelanie w fazie pucharowej Ligi Mistrzów❗⚽



To potężny cios dla Kopenhagi, której trudno o uzyskanie korzystnego wyniku. Jesienią duński zespół sprawił sporą sensację, wyprzedzając w swojej grupie Galatasaray oraz Manchester United.

