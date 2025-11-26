Flick złożył obietnicę kibicom Barcelony. Tak zareagował na kryzys formy

FC Barcelona wysoko przegrała z Chelsea w hicie Ligi Mistrzów (0:3). To już czwarta porażka Katalończyków w tym sezonie. Hansi Flick obiecał kibicom, że niebawem drużyna wróci na najwyższy poziom.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick obiecał, że Barcelona wkrótce wróci na najwyższy poziom

FC Barcelona w porównaniu do poprzedniego sezonu nie prezentuje się tak dobrze. Wpływ na to ma przede wszystkim sytuacja kadrowa, ponieważ od początku rozgrywek ponad połowa zawodników miała już jedną lub więcej kontuzji. Z osiemnastu rozegranych spotkań sześć zakończyło się stratą punktów. Hansi Flick i spółka dwukrotnie remisowali i aż cztery razy schodzili z boiska pokonani.

Dla porównania w poprzednim sezonie w 60 meczach doznali tylko 9 porażek. We wtorek wieczorem przegrali po raz drugi w Lidze Mistrzów. Tym razem musieli uznać wyższość Chelsea, grając na wyjeździe (0:3). Hansi Flick po meczu obiecał kibicom poprawę wyników.

– Mogę obiecać, że wkrótce zobaczymy Barcelonę na najwyższym poziomie. Jestem tego pewny. Widzę, jak trenujemy, naszą intensywność… to zupełnie coś innego w porównaniu z tym, co było kilka tygodni temu. Wielu zawodników wraca. Jestem optymistą – powiedział Hansi Flick, cytowany przez Fabrizio Romano.

Barcelona skomplikowała sobie sytuacje w tabeli Ligi Mistrzów. Po 5. kolejkach mają tylko 7 punktów, na co złożyły się dwa zwycięstwa z Olympiakosem (6:1) i Newcastle (2:1) oraz remis z Club Brugge (3:3). W fazie ligowej rozegrają jeszcze trzy spotkania. W grudniu zmierzą się z Eintrachtem Frankfurt, a w styczniu ze Slavią Praga oraz Kopenhagą.