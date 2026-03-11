Flick był w szoku, gdy to zobaczył. Uratował młodego kibica! [WIDEO]

08:10, 11. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Football Ferreira [X]

Hansi Flick nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Młody chłopiec został niemal wciśnięty w barierki przez innych kibiców FC Barcelony. Trener od razu rzucił się na ratunek i wyciągnął młodego chłopaka z tłumu.

Hansi Flick
Hansi Flick

Flick uratował kibica! Chłopak był przerażony, a trener Barcelony go pocieszał

FC Barcelona we wtorek wieczorem (10 marca) rywalizowała na wyjeździe z Newcastle. Było to drugie bezpośrednie spotkanie obu drużyn w tym sezonie Ligi Mistrzów. Wcześniej spotkali się w fazie ligowej, a mecz na St. James Park wygrała Duma Katalonii (2:1). Tym razem podopieczni Hansiego Flicka w ostatnich minutach wyszarpali cenny remis po golu Lamine Yamala (1:1).

Do niebezpiecznych scen doszło przed rozpoczęciem meczu. Przed stadionem zebrała się duża grupa fanów, która widząc Hansiego Flicka, zaczęła krzyczeć i przepychać się pod barierkami. Kibice chcieli, aby trener do nich podszedł i rozdał autografy.

Na samym przodzie stał młody chłopak, który pod naporem pozostałych fanów został prawie wgnieciony w barierki. Gdy Hansi Flick to zobaczył był w szoku. Z przerażeniem w oczach rzucił się na ratunek, wyciągając dziecko z tłumu. Na jednym z filmów widać, jak trener Barcelony pociesza płaczącego chłopaka, który ewidentie był przerażony całą sytuacją.

O losach dwumeczu przesądzi dopiero rewanż na Camp Nou. Barcelona podejmie Newcastle przed własną publicznością za tydzień w środę (18 marca). Zwycięzca zagra w ćwierćfinale z wygranym pary Atletico Madryt – Tottenham. Pierwsze starcie wygrali Hiszpanie (5:2).

