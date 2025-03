FC Barcelona wygrała z Benfika (1:0) pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów. Nie udałoby się to, gdyby nie świetna postawa Wojciecha Szczęsnego. Występ Polaka docenił Hansi Flick.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Wojciech Szczęsny zatrzymuje Benfikę – FC Barcelona wygrywa w dziesiątkę

FC Barcelona wykonała w środowy wieczór duży krok w kierunku awansu do 1/4 finału Ligi Mistrzów, pokonując w roli gościa Benfikę. Udało się to mimo tego, że od 22 minuty Katalończycy musieli grać w osłabieniu. W dużym stopniu to zasługa Wojciecha Szczęsnego, który bronił w starciu z ekipą z Portugalii jak w transie. Na temat występu Polaka kilka pochlebnych słów wyraził trener giganta La Liga.

– Jestem bardzo dumny ze swojego zespołu. Po 22 minutach, kiedy graliśmy w dziesiątkę, byliśmy świadkami świetnej gry Barcelony. Co miało na to wpływ? Przede wszystkim nasz bramkarz. Wojciech Szczęsny zagrał świetnie. Graliśmy naprawdę dobrze, broniąc się jak jeden organizm – mówił Hansi Flick cytowany przez Markę.

Szczęsny w tej kampanii wystąpił jak na razie w 14 spotkaniach, w których puścił osiem bramek. Z kolei w ośmiu meczach zachował czyste konto. Najbliższą okazję na poprawę swojego bilansu Szczęsny będzie miał już w najbliższą sobotę, gdy FC Barcelona w lidze hiszpańskiej zagra na swoim stadionie z Osasuną. Mecz zacznie się o godzinie 21:00.

Barca rewanżowe spotkanie z Benfiką rozegra już w najbliższy wtorek. Tym razem potyczka odbędzie się na Estadio Olimpico. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 18:45. Po raz ostatni w roli gospodarza z portugalską ekipą Barcelona grała w listopadzie 2021 roku. Wówczas miał miejsce bezbramkowy remis.

