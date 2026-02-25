Bodo/Glimt w 1/16 finału Ligi Mistrzów sprawiło ogromną niespodziankę i wyeliminowało Inter. Kjetil Knutsen, szkoleniowiec ekipy z Norwegii, nie krył zadowolenia z postawy swojej drużyny.

NTB/ Alamy Na zdjęciu: Kjetil Knutsen (Inter - Bodo Glimt)

Bodo/Glimt w 1/8 finału. Knutsen: przejęliśmy kontrolę

– Czy możecie w to uwierzyć? Drużyna z małego miasteczka na północy, to niewiarygodne. Dzisiejszy mecz był wyjątkowy – tak Kjetil Knutsen rozpoczął konferencję po spotkaniu Inter – Bodo/Glimt. Cristian Chivu podczas rozmowy z dziennikarzami był w zdecydowanie gorszym nastroju.

– Nie sądzę, żebyśmy grali dobrze w pierwszej połowie, ale dobrze się broniliśmy. Nie byliśmy w stanie wymienić trzech podań między sobą i z tego powodu mieliśmy duże problemy, ale w drugiej połowie graliśmy lepiej – kontynuował szkoleniowiec ekipy z Norwegii.

– Kiedy zdobyliśmy niesamowitą drugą bramkę, przejęliśmy kontrolę nad meczem. Czasami w Europie trzeba wykonać szczegółową pracę i właśnie to zrobiliśmy dzisiaj. Zawodnicy są niesamowici, podjęli odpowiednie kroki, wierzyli i ciężko pracowali. Jestem bardzo dumny – przyznał Knutsen.

Bodo/Glimt w kolejnej rundzie Ligi Mistrzów zmierzy się ze Sportingiem lub z Manchesterem City. Losowanie par 1/8 finału odbędzie się 27 lutego o godzinie 12:00 w szwajcarskim Nyonie.