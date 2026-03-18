Barcelona walczy o ćwierćfinał! Lewandowski wybrańcem Flicka

Barcelona walczy z Newcastle United o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz zakończył się remisem 1-1. Znamy składy obu drużyn na starcie rewanżowe.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona faworytem. Lewandowski pomoże drużynie

Barcelona mierzy się w środę z Newcastle United, a stawką jest awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Na papierze faworytem jest oczywiście ekipa Hansiego Flicka, która może pokusić się o wygranie całych rozgrywek, ale przeprawa ze Srokami wcale nie musi być przyjemna. Przed tygodniem na St. James’ Park padł remis 1-1. Teraz Blaugrana będzie mogła liczyć na wsparcie swoich kibiców.

Flick miał przed tym spotkaniem ból głowy, jeśli chodzi o wyjściowy skład drużyny. Wciąż niedostępni są Jules Kounde, Alejandro Balde czy Frenkie de Jong. Formację obronną utworzą Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Eric Garcia oraz Gerard Martin. Od pierwszej minuty zagra też Robert Lewandowski, a zatem na ławce rezerwowych zasiądzie Ferran Torres.

Początek meczu Barcelona – Newcastle United o godzinie 18:45. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na CANAL+ Extra 1.

Składy na mecz Barcelona – Newcastle United

Barcelona: Garcia – Cancelo, Cubarsi, Garcia, Martin – Bernal, Pedri, Fermin – Yamal, Lewandowski, Raphinha

Newcastle United: Ramsdale – Trippier, Thiaw, Burn, Hall – Joelinton, Tonali, Ramsey – Elanga, Gordon, Barnes