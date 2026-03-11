Barcelona przedłużyła niechlubny rekord. Koszmarny wynik

09:41, 11. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Oriol Jove

FC Barcelona straciła minimum jednego gola w każdym meczu Ligi Mistrzów w tym sezonie. Obecnie niechlubny rekord bez czystego konta trwa od dwunastu spotkań - informuje Oriol Jove.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

12 meczów z rzędu FC Barcelony bez czystego konta w Lidze Mistrzów

FC Barcelona nie dała rady zachować czystego konta w meczu z Newcastle. Po raz kolejny defensywa Hansiego Flicka straciła przynajmniej jedną bramkę w Lidze Mistrzów. Zła passa trwa już od dwunastu spotkań, co jak informuje Oriol Juve, jest najgorszą passą w historii występów Katalończyków w rozgrywkach. Kolejną szansę na zero z tyłu będą mieć za tydzień w środę w rewanżu z Newcastle.

Mecze FC Barcelony w Lidze Mistrzów w sezonie 2025/2026:

  • Newcastle 1:2 Barcelona
  • Barcelona 1:2 Paris Saint-Germain
  • Barcelona 6:1 Olympiakos
  • Club Brugge 3:3 Barcelona
  • Chelsea 3:0 Barcelona
  • Barcelona 2:1 Eintracht Frankfurt
  • Slavia Praga 2:4 Barcelona
  • Barcelona 4:1 Kopenhaga
  • Newcastle 1:1 Barcelona

Do wspomnianego niechlubnego rekordu trzeba doliczyć jeszcze dwa mecze z Interem Mediolan (3:3 i 3:4) w poprzednim sezonie oraz rewanżowe starcie z Borussią Dortmund (1:3).

W tej edycji Ligi Mistrzów na bramce FC Barcelony stało dwóch bramkarzy. Joan Garcia zagrał w 6 meczach, wpuszczając 9 bramek. Z kolei Wojciech Szczęsny wystąpił w 3 spotkaniach, tracąc 6 goli. Łącznie w 12 meczach Katalończycy stracili aż 15 bramek.

Kiepsko wygląda także sytuacja w rozgrywkach La Liga. Duma Katalonii straciła 26 goli w 27 meczach, co daje średnią prawie jednej bramki straconej na mecz. Tam jednak na ostatnie pięć spotkań trzy razy zachowali czyste konto.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź