Barcelona przedłużyła niechlubny rekord. Koszmarny wynik

FC Barcelona straciła minimum jednego gola w każdym meczu Ligi Mistrzów w tym sezonie. Obecnie niechlubny rekord bez czystego konta trwa od dwunastu spotkań - informuje Oriol Jove.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

12 meczów z rzędu FC Barcelony bez czystego konta w Lidze Mistrzów

FC Barcelona nie dała rady zachować czystego konta w meczu z Newcastle. Po raz kolejny defensywa Hansiego Flicka straciła przynajmniej jedną bramkę w Lidze Mistrzów. Zła passa trwa już od dwunastu spotkań, co jak informuje Oriol Juve, jest najgorszą passą w historii występów Katalończyków w rozgrywkach. Kolejną szansę na zero z tyłu będą mieć za tydzień w środę w rewanżu z Newcastle.

Mecze FC Barcelony w Lidze Mistrzów w sezonie 2025/2026:

Newcastle 1:2 Barcelona

Barcelona 1:2 Paris Saint-Germain

Barcelona 6:1 Olympiakos

Club Brugge 3:3 Barcelona

Chelsea 3:0 Barcelona

Barcelona 2:1 Eintracht Frankfurt

Slavia Praga 2:4 Barcelona

Barcelona 4:1 Kopenhaga

Newcastle 1:1 Barcelona

Do wspomnianego niechlubnego rekordu trzeba doliczyć jeszcze dwa mecze z Interem Mediolan (3:3 i 3:4) w poprzednim sezonie oraz rewanżowe starcie z Borussią Dortmund (1:3).

W tej edycji Ligi Mistrzów na bramce FC Barcelony stało dwóch bramkarzy. Joan Garcia zagrał w 6 meczach, wpuszczając 9 bramek. Z kolei Wojciech Szczęsny wystąpił w 3 spotkaniach, tracąc 6 goli. Łącznie w 12 meczach Katalończycy stracili aż 15 bramek.

Kiepsko wygląda także sytuacja w rozgrywkach La Liga. Duma Katalonii straciła 26 goli w 27 meczach, co daje średnią prawie jednej bramki straconej na mecz. Tam jednak na ostatnie pięć spotkań trzy razy zachowali czyste konto.