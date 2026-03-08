Barcelona podała kadrę na Ligę Mistrzów. Wiadomo, co z Lewandowskim

FC Barcelona wraca do rywalizacji w europejskich pucharach. We wtorek zmierzą się z Newcastle w 1/8 finału Ligi Mistrzów. W kadrze meczowej znalazł się kontuzjowany ostatnio Robert Lewandowski.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Kadra Barcelony na Ligę Mistrzów. Lewandowski i Szczęsny powołani

FC Barcelona w poprzednim sezonie dotarła do półfinału Ligi Mistrzów. W decydującym dwumeczu, którego stawką był awans do finału, przegrali z Interem Mediolan. Teraz są jednym z głównych faworytów do końcowego zwycięstwa. Po zajęciu 5. miejsca w fazie ligowej uzyskali bezpośredni awans do 1/8 finału. O ćwierćfinał w wyniku losowania powalczą z Newcastle.

Pierwsze spotkanie odbędzie się we wtorek (10 marca) na St. James Park. Hansi Flick powołał kadrę na zbliżający się mecz w Lidze Mistrzów. Znaleźli się w niej oczywiście Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. Co więcej, po raz pierwszy od dawna powołanie otrzymał Gavi. W jego przypadku lekarze nie dali jeszcze zielonego światła na grę po ostatniej kontuzji.

Do Anglii z resztą zespołu nie polecą tacy gracze jak Alejandro Balde, Andreas Christensen, Frenkie De Jong oraz Jules Kounde. Każdy z nich zmaga się obecnie z kontuzją, przez co nie są do dyspozycji Hansiego Flicka.

Kadra FC Barcelony na mecz z Newcastle w Lidze Mistrzów:

Bramkarze: J. Garcia, Szczęsny, Kochen

Obrońcy: Cancelo, Araujo, Cubarsi, Martin, E. Garcia, Cortes, Espart

Pomocnicy: Gavi, Pedri, Fermin, Casado, Olmo, Bernal, Tommy

Napastnicy: Ferran, Lewandowski, Yamal, Raphinha, Rashford, Roony

Rewanż pomiędzy Barceloną, a Newcastle odbędzie się za tydzień w środę (18 marca). Zwycięzca dwumeczu zagra w ćwierćfinale z kimś z pary Atletico Madryt – Tottenham.