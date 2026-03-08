Barcelona podała kadrę na Ligę Mistrzów. Wiadomo, co z Lewandowskim

14:36, 8. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  FC Barcelona [X]

FC Barcelona wraca do rywalizacji w europejskich pucharach. We wtorek zmierzą się z Newcastle w 1/8 finału Ligi Mistrzów. W kadrze meczowej znalazł się kontuzjowany ostatnio Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Kadra Barcelony na Ligę Mistrzów. Lewandowski i Szczęsny powołani

FC Barcelona w poprzednim sezonie dotarła do półfinału Ligi Mistrzów. W decydującym dwumeczu, którego stawką był awans do finału, przegrali z Interem Mediolan. Teraz są jednym z głównych faworytów do końcowego zwycięstwa. Po zajęciu 5. miejsca w fazie ligowej uzyskali bezpośredni awans do 1/8 finału. O ćwierćfinał w wyniku losowania powalczą z Newcastle.

Pierwsze spotkanie odbędzie się we wtorek (10 marca) na St. James Park. Hansi Flick powołał kadrę na zbliżający się mecz w Lidze Mistrzów. Znaleźli się w niej oczywiście Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. Co więcej, po raz pierwszy od dawna powołanie otrzymał Gavi. W jego przypadku lekarze nie dali jeszcze zielonego światła na grę po ostatniej kontuzji.

Do Anglii z resztą zespołu nie polecą tacy gracze jak Alejandro Balde, Andreas Christensen, Frenkie De Jong oraz Jules Kounde. Każdy z nich zmaga się obecnie z kontuzją, przez co nie są do dyspozycji Hansiego Flicka.

Kadra FC Barcelony na mecz z Newcastle w Lidze Mistrzów:

Bramkarze: J. Garcia, Szczęsny, Kochen

Obrońcy: Cancelo, Araujo, Cubarsi, Martin, E. Garcia, Cortes, Espart

Pomocnicy: Gavi, Pedri, Fermin, Casado, Olmo, Bernal, Tommy

Napastnicy: Ferran, Lewandowski, Yamal, Raphinha, Rashford, Roony

Rewanż pomiędzy Barceloną, a Newcastle odbędzie się za tydzień w środę (18 marca). Zwycięzca dwumeczu zagra w ćwierćfinale z kimś z pary Atletico Madryt – Tottenham.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź