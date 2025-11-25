Arsenal – Bayern. Arteta zabrał głos i podgrzał atmosferę przed hitem

19:16, 25. listopada 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Football.london

Arsenal w jednym z ciekawiej zapowiadających się środowych meczów Ligi Mistrzów zmierzy się z Bayernem. Przed tym starciem swoimi przemyśleniami podzielił się Mikel Arteta.

Mikel Arteta
fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Mikel Arteta o spotkaniu Arsenal – Bayern Monachium

Arsenal kilka dnia temu zaprezentował się z bardzo dobrej strony w Premier League, demolując w roli gospodarza Tottenham Hotspur (4:1). Kanonierzy jednak nie zamierzają zwalniać tempa. Tym samym stołeczna ekipa chce odnieść piąte zwycięstwo w tej edycji fazy zasadniczej Ligi Mistrzów.

– Musimy kontynuować grę w tym samym duchu i grać z tą samą dominacją, agresją i skutecznością – mówił menedżer Arsenalu cytowany przez serwis Football.london.

Środowa batalia z udziałem londyńskiej i monachijskiej ekipy może zdecydować o tym, kto zajmie samodzielnie pierwsze miejsce w tabeli Ligi Mistrzów po rozegraniu pięciu kolejek. Arteta wypowiedział się na temat tego, czy Arsenal po pokonaniu Bawarczyków może stać się częścią europejskiej elity.

– My nigdy w historii nie wygraliśmy Ligi Mistrzów, podczas gdy oni wygrywali ją sześć razy – podkreślił menedżer The Gunners.

Arsenal zmierzy się z Bayernem po raz pierwszy od kwietnia 2024 roku. Wówczas górą byli monachijczycy (1:0). Ogólnie w siedmiu ostatnich potyczkach cztery razy lepsza była drużyna z Bundesligi, dwa razy wygrali Kanonierzy, a raz padł remis.

W ostatnim meczu między obiema drużynami również miał miejsce remis. Spotkanie odbyło się w kwietniu minionego roku i padły wówczas cztery gole. Z kolei w marcu 2017 roku Arsenal doznał bolesnej porażki z Bayernem różnicą czterech trafień (1:5).

