PressFocus Na zdjęciu: Michał Skóraś

Lech pokonał Wartę w derbach Poznania 2:0

Michał Skóraś porozmawiał po meczu z oficjalną stroną “Kolejorza”

Reprezentant Polski jest gotowy na bój z Fiorentiną

“W dobrych nastrojach przystąpimy do konfrontacji z Fiorentiną”

Lech Poznań w ostatnim meczu ligowym pewnie pokonali Wartę 2:0. Podopieczni Johna van den Broma przystąpią w bojowych nastrojach do czwartkowej rywalizacji z Fiorentiną w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy. O tym najlepiej świadczą słowa Michała Skórasia dla oficjalnej strony obecnego mistrza Polski.

– W dobrych nastrojach przystąpimy do konfrontacji z Fiorentiną. Takie rywalizacje, jak z mocnym włoskim klubem, czy wcześniej z Villarrealem, to dla nas dodatkowa motywacja, żeby równać do najlepszych. Zaszliśmy już naprawdę daleko w Lidze Konferencji Europy, ale wciąż jeszcze jesteśmy głodni kolejnych sukcesów w tych rozgrywkach. Także w czwartek wychodzimy i robimy swoje – zapowiedział polski skrzydłowy.

Pierwszy gwizdek spotkania Lecha Poznań z Fiorentiną rozbrzmi o 21:00. Warto wspomnieć, że zwycięzca tego ćwierćfinałowego pojedynku zmierzy się z wygranym pary FC Basel – OGC Nice.

