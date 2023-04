PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań

Boniek w rozmowie z WP SportoweFakty ocenił szanse Lecha w starciu z Fiorentiną

Były prezes PZPN upatruje faworyta we włoskiej drużynie

Boniek docenia piłkarską jakość Lecha

Fiorentina faworytem, ale Lechowi szans odbierać nie należy

– Wiadomo, że faworytem jest Fiorentina, ale też nie tak, że 90 do 10. Nawet nie 80 do 20. Według mnie to się kręci bardziej wokół 60 do 40 albo 55 do 45. Fiorentina jest bardzo dobrym zespołem, są w formie, ale nie róbmy z nich jakiegoś potwora. Ostatnio na przykład punkty urwała im Spezia, remisując 1:1. A przecież Spezia nie jest potentatem. Dlatego uważam, że jeśli Lech pokaże jakość, mądrość i duże umiejętności to naprawdę nie jest bez szans – przyznał Zbigniew Boniek w rozmowie Piotrem Koźmińskim z WP SportoweFakty.

Lech Poznań w europejskich pucharach pokazuj się w tym sezonie ze znakomitej strony. Kolejorz przy Bułgarskiej w tym sezonie jeszcze nie przegrał, a w dziewięciu meczach odniósł aż osiem zwycięstw. Passa z pewnością może imponować.

– Właśnie ta jakość piłkarska. Oni po prostu potrafią dobrze, mądrze grać. Podoba mi się linia obrony, w ofensywie też mają swoje atuty – odparł Boniek odpowiadając na pytanie, co najbardziej podoba mu się w zespole Lecha.

