Znamy wyniki losowania Ligi Europy. Te pary powalczą o 1/8 finału

Za nami losowanie rundy play-off Ligi Europy. Drużyny z miejsc 9-16 mecz rewanżowy zagrają na własnym stadionie. Najciekawiej zapowiada się dwumecz Fenerbahce - Nottinhgam Forest.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Trofeum za zwycięstwo w Lidze Europy

Losowanie rundy play-off Ligi Europy – oto wyniki

Liga Europy, podobnie jak Liga Mistrzów zakończyła w tym tygodniu pierwszy etap zmagań. Z trzydziestu sześciu drużyn pozostały tylko dwadzieścia dwa zespoły. Najlepsza ósemka wywalczyła bezpośredni awans do 1/8 finału, gdzie potencjalnego rywala wyłoni runda play-off. Losowanie par „barażowych” odbyło się w piątek (30 stycznia) w Nyonie, czyli siedzibie UEFA.

W rundzie play-off na próżno szukać hitowych pojedynków. Najciekawiej zapowiada się rywalizacja na linii Fenerbahce – Nottingham Forest. O wyrównanie najlepszego wyniku w Europie powalczy Ferencvaros, który zmierzy się z innym outsiderem – Łudogorcem Razgrad. Poza tym czeka nas m.in. dwumecz Crvena Zvezda – Lille, Dinamo Zagrzeb – Genk czy Celtic – Stuttgart.

Najbliższych rywali poznali także reprezentanci Polski. Tomasz Kędziora i jego PAOK zagrają z Celtą Vigo. Łukasz Skorupski razem z Bologną zmierzy się z Brann, a Karol Świderski i Panathinaikos spróbują pokonać Viktorię Pilzno

Wyniki losowania rundy play-off Ligi Europy:

PAOK vs Celta Vigo

Crvena Zvezda vs Lille

Panathinaikos vs Viktoria Pilzno

Fenerbahce vs Nottingham Forest

Łudogorec Razgrad vs Ferencvaros

Celtic vs VfB Stuttgart

Dinamo Zagrzeb vs Genk

Brann vs Bologna

Mecz rundy play-off Ligi Europy odbędą się w dniach 19 i 26 lutego. Te drużyny, które zajęły wyższe miejsce w fazie ligowej, rozegrają rewanżowe spotkanie przed własną publicznością.