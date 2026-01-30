Znamy wyniki losowania Ligi Europy. Te pary powalczą o 1/8 finału

13:20, 30. stycznia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Za nami losowanie rundy play-off Ligi Europy. Drużyny z miejsc 9-16 mecz rewanżowy zagrają na własnym stadionie. Najciekawiej zapowiada się dwumecz Fenerbahce - Nottinhgam Forest.

Trofeum za zwycięstwo w Lidze Europy
Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Trofeum za zwycięstwo w Lidze Europy

Losowanie rundy play-off Ligi Europy – oto wyniki

Liga Europy, podobnie jak Liga Mistrzów zakończyła w tym tygodniu pierwszy etap zmagań. Z trzydziestu sześciu drużyn pozostały tylko dwadzieścia dwa zespoły. Najlepsza ósemka wywalczyła bezpośredni awans do 1/8 finału, gdzie potencjalnego rywala wyłoni runda play-off. Losowanie par „barażowych” odbyło się w piątek (30 stycznia) w Nyonie, czyli siedzibie UEFA.

W rundzie play-off na próżno szukać hitowych pojedynków. Najciekawiej zapowiada się rywalizacja na linii Fenerbahce – Nottingham Forest. O wyrównanie najlepszego wyniku w Europie powalczy Ferencvaros, który zmierzy się z innym outsiderem – Łudogorcem Razgrad. Poza tym czeka nas m.in. dwumecz Crvena Zvezda – Lille, Dinamo Zagrzeb – Genk czy Celtic – Stuttgart.

Najbliższych rywali poznali także reprezentanci Polski. Tomasz Kędziora i jego PAOK zagrają z Celtą Vigo. Łukasz Skorupski razem z Bologną zmierzy się z Brann, a Karol Świderski i Panathinaikos spróbują pokonać Viktorię Pilzno

Wyniki losowania rundy play-off Ligi Europy:

  • PAOK vs Celta Vigo
  • Crvena Zvezda vs Lille
  • Panathinaikos vs Viktoria Pilzno
  • Fenerbahce vs Nottingham Forest
  • Łudogorec Razgrad vs Ferencvaros
  • Celtic vs VfB Stuttgart
  • Dinamo Zagrzeb vs Genk
  • Brann vs Bologna

Mecz rundy play-off Ligi Europy odbędą się w dniach 19 i 26 lutego. Te drużyny, które zajęły wyższe miejsce w fazie ligowej, rozegrają rewanżowe spotkanie przed własną publicznością.