Znamy wyniki losowania Ligi Europy. Te pary powalczą o 1/8 finału

Losowanie rundy play-off Ligi Europy – oto wyniki
Liga Europy, podobnie jak Liga Mistrzów zakończyła w tym tygodniu pierwszy etap zmagań. Z trzydziestu sześciu drużyn pozostały tylko dwadzieścia dwa zespoły. Najlepsza ósemka wywalczyła bezpośredni awans do 1/8 finału, gdzie potencjalnego rywala wyłoni runda play-off. Losowanie par „barażowych” odbyło się w piątek (30 stycznia) w Nyonie, czyli siedzibie UEFA.
W rundzie play-off na próżno szukać hitowych pojedynków. Najciekawiej zapowiada się rywalizacja na linii Fenerbahce – Nottingham Forest. O wyrównanie najlepszego wyniku w Europie powalczy Ferencvaros, który zmierzy się z innym outsiderem – Łudogorcem Razgrad. Poza tym czeka nas m.in. dwumecz Crvena Zvezda – Lille, Dinamo Zagrzeb – Genk czy Celtic – Stuttgart.
Najbliższych rywali poznali także reprezentanci Polski. Tomasz Kędziora i jego PAOK zagrają z Celtą Vigo. Łukasz Skorupski razem z Bologną zmierzy się z Brann, a Karol Świderski i Panathinaikos spróbują pokonać Viktorię Pilzno
Wyniki losowania rundy play-off Ligi Europy:
- PAOK vs Celta Vigo
- Crvena Zvezda vs Lille
- Panathinaikos vs Viktoria Pilzno
- Fenerbahce vs Nottingham Forest
- Łudogorec Razgrad vs Ferencvaros
- Celtic vs VfB Stuttgart
- Dinamo Zagrzeb vs Genk
- Brann vs Bologna
Mecz rundy play-off Ligi Europy odbędą się w dniach 19 i 26 lutego. Te drużyny, które zajęły wyższe miejsce w fazie ligowej, rozegrają rewanżowe spotkanie przed własną publicznością.