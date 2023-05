fot. Imago / Daniel Gonzalez Acuna Na zdjęciu: Jose Luis Mendilibar

Sevilla wykorzystała atut gry na swoim stadionie w czwartkowy wieczór

Andaluzyjczycy wyeliminowali Juventus w półfinale Ligi Europy i w finale zmierzą się z Romą

Szkoleniowiec hiszpańskiej ekipy podzielił się swoim zdaniem po starciu z przedstawicielem Serie A

“Ludzie nie spodziewali się tego po nas”

Sevilla to jedna z najbardziej doświadczonych ekip w europejskich pucharach w ostatnim czasie. Ten czynnik był kluczowy w czwartkowy wieczór, gdy w rywalizacji hiszpańsko-włoskiej górą był przedstawiciel La Liga.

– Przyjechaliśmy do Sevilli, aby dać z siebie wszystko. Wyeliminowaliśmy dwa świetne zespoły: Manchester United i Juventus, a w Budapeszcie zagramy przeciwko innej wspaniałej drużynie i kolejnemu świetnemu trenerowi. Ludzie nie spodziewali się, że zrobimy coś takiego. Udało się jednak. Zasłużyliśmy na to, by być w finale – rzekł Jose Luis Mendilibar cytowany przez Markę.

– Zdominowaliśmy mecz, ale Juventus objął prowadzenie i wyglądało na to, że zrobili wszystko, co w jego mocy. Potem wyrównaliśmy, co nas uskrzydliło – przekonywał trener Sevilli.

– Zagramy w finale przeciwko wspaniałej drużynie i trenerowi, który jest w wielkiej piłce od wielu tak jak ja. On jednak sporo wygrywał, czego nie można powiedzieć o mnie – zakończył Mendilibar.

