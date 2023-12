IMAGO / Grzegorz Wajda / SOPA Images Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Raków przegrał z Atalantą 0:4

Częstochowianie odpadli z europejskich pucharów

Po meczu na gorąco wypowiedział się Dawid Szwarga

Dawid Szwarga na gorąco po meczu Raków – Atalanta

Raków Częstochowa w fatalnym stylu zakończył zmagania w Lidze Europy. Częstochowianie przegrali z Atalantą 0:4 i odpadli z europejskich pucharów. Jak się okazało, mistrzowie Polski nie wykorzystali wielkiej okazji, bo ich bezpośredni rywal Sturm Graz zaliczył porażkę 0:3 ze Sportingiem CP.

Po spotkaniu głos zabrał trener Dawid Szwarga.

– Kluczowe było to, że nie potrafimy strzelić bramki w dogodnych sytuacjach. Uważam, że początek meczu, mimo że tracimy bramkę w 14. minucie, to jest nasza dobra gra, dobry pressing. […] Podobnie było przy stanie 0:2, gdzie mieliśmy swoje sytuacje, natomiast ich nie wykorzystaliśmy, a kiedy nie robisz tego z tak klasowym rywalem, to mecz kończy się w takim stylu – ocenił Szwarga.

– Piłka nożna to są piękne chwile, ale również trudne chwile, jak dzisiaj. Zwłaszcza kiedy nawet przy niekorzystnym rezultacie czuliśmy, że mamy szansę na awans. Natomiast trzeba wyjść z tej sytuacji, trzeba nadal pracować i trzeba zakończyć ten sezon z podniesioną głową – dodał.

