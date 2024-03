IMAGO / Action Plus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

AS Roma nie dała szans Brighton & Hove Albion na Stadio Olimpico

Jedną z czterech bramek dla gospodarzy zdobył Romelu Lukaku

Po ostatnim gwizdku Belg udzielił wypowiedzi na tematy bieżące

“Pozostanie w Romie? Nie chcę wywołać skandalu w Anglii”

AS Roma jedną nogą znajduje się już w ćwierćfinale Ligi Europy. W miniony czwartek podopieczni Daniele De Rossiego rozbili u siebie Brighton & Hove Albion aż 4:0. Jedną z bramek strzelił Romelu Lukaku.

– Zagraliśmy dobry mecz. Brighton gra dobry futbol i zawsze próbuje ukłuć przeciwnika prostopadłymi podaniami. Pracowaliśmy jednak bardzo dobrze i mogliśmy strzelić nawet więcej bramek – powiedział belgijski napastnik. – Jednakże, nigdy nie można skreślać angielskich drużyn. Dlatego w Brighton musimy zagrać nawet lepiej, niż dziś – dodał.

Następnie pochwalił nowego trenera. – De Rossi daje mi więcej wolności w pomocy i wyżej. Muszę atakować przestrzeń, gdzie wcześniej proszono mnie o wstrzymanie piłki. To pierwszy raz, gdy we Włoszech gram w roli samotnego napastnika, ale czuję się w tej roli dobrze – wyznał 30-latek. Czy jego wypożyczenie do Rzymu zmieni się na transfer definitywny? – Nie chcę doprowadzić do kontrowersji w Anglii, muszę przy tej sprawie wykazać się inteligencją – zakończył z uśmiechem.

Lukaku rozegrał w tym sezonie 35 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 18 bramek i cztery asysty.

