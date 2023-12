Kamil Grabara w rozmowie z kanałem "Foot Truck" ujawnił, co powiedział mu Dawid Szwarga po meczu eliminacyjnym do Ligi Mistrzów. "Trener wtedy wypalił: no a my k**** atakować" - powiedział bramkarz.

IMAGO / Pawel Andrachiewicz / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Kamil Grabara

Latem tego roku Raków Częstochowa walczył w eliminacjach Ligi Mistrzów

Mistrzowie Polski odpadli z FC Kopenhagą

W barwach rywali gra Kamil Grabara, który teraz zdradził kulisy rozmowy z Dawidem Szwargą

Grunt to szczerość

Raków Częstochowa w lecie bardzo dzielnie reprezentował nas w eliminacjach Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski odpadali dopiero w ostatniej rundzie walki o europejski czempionat ulegając w dwumeczu ekipie FC Kopenhagi. W meczu na słynnym Parken padł wynik 1:1, ale częstochowianie długo się męczyli ze zdobyciem gola. Teraz Kamil Grabara, który słynie z braku gryzienia się w język ujawnił, co Dawid Szwarga powiedział mu po meczu.

– Rozmawiałem z trenerem Dawidem Szwargą po meczu i powiedziałem, że gdyby ten mecz potrwał jeszcze z kilka minut dłużej i mieli by jakąś wrzutkę, to może by strzelili gola, bo my – FC Kopenhaga – nie umiemy bronić. Trener wtedy wypalił: no a my k**** atakować – powiedział Grabara w rozmowie z “Foot Truckiem”.

Czytaj więcej: On jest nie do zatrzymania! Szymański o krok od double-double [WIDEO]