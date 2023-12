Grabara konkretny w sprawie kadry. “Nie chce mi się być trzecim bramkarzem”

fot. Imago/Michael Weber Na zdjęciu: Kamil Grabara

Wojciech Szczęsny ma pewne miejsce w bramce reprezentacji Polski

Na powołanie do kadry póki co nie może liczyć Kamil Grabara

Bramkarz Kopenhagi zapewnia, że siedzenie na ławce go nie interesuje

Grabara nie chce siedzieć na ławce

Niekwestionowanym numerem jeden w bramce reprezentacji Polski jest Wojciech Szczęsny. Na ławce rezerwowych najczęściej zasiada Łukasz Skorupski, natomiast trzecim golkiperem w hierarchii jest dla Michała Probierza Bartłomiej Drągowski. Decyzja selekcjonera niekoniecznie przypada do gustu kibicom, którzy wyżej cenią Marcina Bułkę i Kamila Grabarę.

Zawodnik Kopenhagi przyznał, że Probierz jeszcze nigdy się z nim nie kontaktował w kwestii gry dla reprezentacji. Wyznał także, że nie interesuje go siedzenie w reprezentacji na ławce, a na grę w pierwszym składzie nie mógłby obecnie nawet liczyć.

– Moja kariera poszła w takim kierunku, że nie chce mi się być trzecim bramkarzem. Nie chce mi się. Rozumiem, że Wojtek Szczęsny jest numerem jeden. On wie, co na ten temat uważam. Dopóki on gra, to nie ma prawa się zmienić. Oczywista oczywistość. Patrząc na to, ile meczów w tym roku rozegrałem, wolę mieć te cztery dni wolnego niż tydzień trenowania i latania samolotami. Zdecydowanie bardziej mi to pomoże – przekonuje bramkarz.

