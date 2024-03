Bramkarz zmienił klub z powodu GTA 5

Hugo Lloris przyznał, że jednym z powodów jego transferu do Los Angeles FC była jego ulubiona gra… Grand Theft Auto 5. - Znam to miasto jak własną kieszeń, bo spędziłem tam mnóstwo godzin na PlayStation – przyznał Francuz.

IMAGO / USA TODAY Network Na zdjęciu: Hugo Lloris

Lloris po 11 latach opuści Tottenham

Bramkarz przeniesie się do Los Angeles FC

Francuz podpisze roczny kontrakt

Lloris będzie żył w Los Santos

Hugo Lloris opuszcza Tottenham na rzecz gry w Los Angeles FC. Piłkarz z rozbrajającą szczerością przyznał, co przyczyniło się do tego transferu. Okazuje się, że była to gra GTA 5. Można w niej przemierzać samochodami miasto Los Santos, które jest niemal idealną kopią prawdziwego Los Angeles.

– Znam to miast jak własną kieszeń, bo spędziłem tam mnóstwo godzin na PlayStation. Mam wrażenie, że dzięki temu poznałem każdy zabytek Los Angeles – przyznał Hugo Lloris.

Francuz dodał poza tym, że cieszy go zmiana klimatu. – W końcu nie będę musiał nosić więcej czapki i szalika – zauważył.