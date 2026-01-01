Yamal zdeklasowali rywali. Mbappe i Vinicius daleko w tyle

Lamine Yamal nie miał sobie równych. Gwiazdor Barcelony był bezkonkurencyjny w zestawieniu zawodników z czołowych lig Europy. Reprezentant Hiszpanii zanotował najwięcej udanych dryblingów w 2025 roku, co potwierdza Squawka.

ZUMA Press Inc/ Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal (Villareal CF - FC Barcelona)

Yamal i… długo nikt

Dwadzieścia meczów, dziesięć goli, jedenaście asyst – tak w obecnym sezonie prezentuje się Lamine Yamal. Poprzednie rozgrywki zakończył z dorobkiem 18 trafień i 25 ostatnich podań w 55 spotkaniach. A jak reprezentant Hiszpanii prezentował się w całym minionym roku? Na wyróżnienie zasługuje przede wszystkim statystyka dotycząca udanych dryblingów.

Squawka podaje, że 18-latek zdominował tę kategorię w pięciu najlepszych ligach Europy. Gwiazda Barcelony zanotowała 188 skutecznych prób minięcia rywala. Na drugim miejscu uplasował się Jeremy Doku. Skrzydłowy Manchesteru City może pochwalić się 111 efektywnymi dryblingami. Natomiast najniższy stopień podium przypadł Mohammedowi Kudusowi z Tottenhamu.

Most take-ons completed in Europe's top five leagues in 2025. ⚡️ https://t.co/lfx08eyVMJ pic.twitter.com/glC8Ae0QZG — Squawka (@Squawka) December 31, 2025

Yamal okazał się wyraźnie lepszy niż Kylian Mbappe i Vinicius Junior, którzy zajęli czwartą i piątą lokatę. W czołowej dziesiątce znalazło się miejsce także dla takich zawodników, jak Andrei Ratiou z Rayo Vallecano, Yankuba Minteh z Brightonu, Nico Paz z Como, Michael Olise z Bayernu Monachium i Nico Williams z Athletic Club.