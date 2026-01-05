Real Madryt doczekał się wielkiego powrotu. Antonio Pintus wraca do pracy z pierwszą drużyną Królewskich, o czym informuje Alberto Pereiro z Onda Cero.

Alberto Gardin/ IMAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Florentino Perez (Real Madryt - Real Betis Sewilla)

Real reaguje na falę kontuzji

Antonio Pintus to słynny trener przygotowania fizycznego. Real Madryt korzystał z pracy Włocha w latach 2016-2019 i 2021-2025. Gdy szkoleniowcem Królewskich został Xabi Alonso, wpływ turyńczyka na pierwszą drużynę został wyraźnie zmniejszony, chociaż pozostał on na Santiago Bernabeu. Jego rolę przejął Ismael Camenforte.

Włoch usunął się w cień i objął stanowisko „Performance Managera”. Jednak teraz znowu ma bezpośrednio odpowiadać za przygotowanie Kyliana Mbappe, Jude’a Bellinghama i Viniciusa Juniora. Tę informację ujawnił Alberto Pereiro.

Redaktor Onda Cero dodaje, że nastąpiło to na wyraźną prośbę Florentino Pereza. Prezes madrytczyków naciskał na to, by Pintus odzyskał swoją pozycję w sztabie. Wraz z 63-latkiem do klubu wraca także dr Niko Mihić, który wcześniej przewodził sztabowi medycznemu Los Blancos. To reakcja na falę kontuzji, z którą od dłuższego czasu mierzy się Real.