Vinicius Junior przedłużył kontrakt z Realem Madryt do 30 czerwca 2027 roku. Brazylijczyk przy tej okazji udzielił obszernego wywiadu oficjalnej stronie internetowej Królewskich.

IMAGO / Bagu Blanco Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior wskazał swój najlepszy moment w Realu Madryt

Brazylijczyk wybrał finał Ligi Mistrzów w Paryżu, gdy trafił do siatki

Królewscy wówczas pokonali Liverpool 1:0 i wznieśli kolejne trofeum

“Możliwość pobytu w Madrycie to coś, co zostanie ze mną na zawsze”

Real Madryt we wtorek ogłosił przedłużenie umowy z Viniciusem Juniorem. Brazylijski skrzydłowy związał się z Królewskimi umową obowiązującą do 30 czerwca 2027 roku. 23-latek przy tej okazji udzielił obszernego wywiadu klubowej telewizji.

Wychowanek Flamengo wskazał na finał Ligi Mistrzów w Paryżu jako swój najlepszy moment w hiszpańskim zespole. Przypomnijmy, że Vini wówczas strzelił bramkę, a Real Madryt wygrał 1:0 z Liverpoolem i sięgnął po czternasty puchar.

– Moim marzeniem od zawsze była gra dla Realu Madryt. Bardzo trudno jest dostać się do tego miejsca z okolicy, w której się urodziłem. Możliwość pobytu w Madrycie to coś, co zostanie ze mną na zawsze. Mam nadzieję, że za kilka lat będę jedną z legend tego klubu – powiedział Vinicius Junior cytowany przez klubową stronę internetową.

– Czy wyobrażałem sobie, że zdobędę z Realem Madryt aż dziewięć pucharów? Tak, ponieważ ten klub jest bardzo duży. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do wygrywania. Cele na przyszłość? Aby dalej zwyciężać. Mój najlepszy moment? Jest ich kilka, ale wskażę finał Ligi Mistrzów w Paryżu – dodał gwiazdor drużyny Los Blancos.