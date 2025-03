Vinicius opuścił trening. Ancelotti zabrał głos ws. gwiazdy Realu

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior będzie gotowy na mecz z Villarrealem

Real Madryt ma za sobą maraton, w którym na przestrzeni ostatnich dziewiętnastu dni rozegrał pięć spotkań. Przed przerwą reprezentacyjną podopiecznych Carlo Ancelottiego czeka jeszcze jeden mecz. W sobotę (15 marca) zmierzą się na wyjeździe z Villarrealem. W hiszpańskich mediach sugerowano, że w kadrze meczowej może zabraknąć Viniciusa Juniora.

Brazylijczyk nie pojawił się na piątkowym treningu poprzedzającym najbliższe spotkanie. Mimo to Carlo Ancelotti na konferencji prasowej potwierdził, że gwiazdor Królewskich będzie do jego dyspozycji w starciu na Estadio de la Ceramica.

– Vinicius potrzebował więcej odpoczynku. Jutro będzie dostępny, nie ma żadnego problemu – powiedział Carlo Ancelotti, cytowany przez Fabrizio Romano.

W środku tygodnia Real przypieczętował awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Królewscy co prawda przegrali z Atletico Madryt w regulaminowym czasie gry (0:1), lecz byli skuteczniejsi w konkursie rzutów karnych. Natomiast w sobotę staną przed szansą objęcia prowadzenia w lidze hiszpańskiej. Jeśli wygrają z Villarrealem, mogą zostać liderem tabeli przynajmniej do niedzielnego starcia Barcelony z Atletico. Aktualnie obrońca tytułu zajmuje 2. miejsce z dorobkiem 57 punktów.

Vinicius Junior w tym sezonie uzbierał już 38 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 18 bramek i zanotował 11 asyst.