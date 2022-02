Niezwykły rekord Aubameyanga. Unikalna skuteczność

PressFocus Na zdjęciu: Gavi i Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang był w fantastycznej formie podczas niedzielnego meczu Valencii z Barceloną (1:4). Gabończyk zdobył swoje pierwsze gole w nowych barwach – i to od razu trzy. Po spotkaniu nad swym nowym kolegą zachwycał się kapitan Blaugrany, Sergio Busquets.

Pierre-Emerick Aubameyang zdobył hat-tricka w meczu Valencii z Barceloną (1:4)

Były to pierwsze gole Gabończyka, odkąd opuścił Arsenal

Nad nowym nabytkiem zachwycał się Sergio Busquets, który uznał, że sprowadzenie zawodnika tej klasy za darmo to prezent

32-latek jest jedynym graczem w XXI wieku, który ustrzelił hat-tricki w Ligue 1, Bundeslidze, Premier League i La Lidze

Busquets: Aubameyang sprowadzony za darmo to prezent

Gra FC Barcelony wygląda z meczu na mecz coraz lepiej. Kolejni zawodnicy odnajdują się w swoich rolach, a jednym z nich jest Pierre-Emerick Aubameyang. Gabończyk trafił do zespołu Blaugrany po tym, jak rozwiązał swoją umowę z Arsenalem. Dobrze zaprezentował się już w poprzednich starciach, ale dopiero w meczu z Valencią zdobył swoje pierwsze gole. I to od razu trzy! Trzeba jednak dodać, że 32-latek dowiedział się o ustrzeleniu hat-tricka dopiero po meczu. Pierwotnie bowiem czwarte trafienie Dumy Katalonii zapisano Pedriemu. Później dojrzano, iż futbolówka trafiła Aubameyanga w plecy, po czym wylądowała w siatce.

ZAPAKOWAŁ POD LADĘ PEDRI! 💣💣💣



Gdy wydawało się, że Walencja złapie kontakt z Dumą Katalonii, młody piłkarz FC Barcelony odpalił rakietę! 🚀 #lazabawa pic.twitter.com/D4qPbiHuzo — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 20, 2022

Po zakończeniu spotkania nad nowym kolegą piał z zachwytu Sergio Busquets.

– Pracuje naprawdę dobrze. Przyszedł tu, potrzebując minut, ale teraz je dostaje. Mam nadzieję, że nam pomoże, bo to świetny zawodnik. Posiadanie go w składzie po sprowadzeniu go za darmo to jak prezent – powiedział kapitan Barcelony.

Wyjątkowy wyczyn Aubameyanga

Po trzech bramkach przeciwko Valencii, Gabończyk może popisać się niesamowitym osiągnięciem. 32-latek został jedynym zawodnikiem w XXI wieku, który zanotował hat-tricki w Ligue 1, Bundeslidze, Premier League i La Lidze.

Co ciekawe, napastnik Barcelony zdobył już w przeszłości trzy bramki na Mestalla. Wówczas występował tam w barwach Arsenalu w Lidze Europy.

– Ostatnio, gdy tu grałem, zanotowałem hat-trick dla Arsenalu. Można powiedzieć, że Mestalla jest dla mnie jak dom – żartował po niedzielnym meczu napastnik.

Między innymi dzięki formie strzeleckiej swego nowego napastnika, Barcelona wróciła na czwarte miejsce w La Lidze. Duma Katalonii zadamawia się w strefie Ligi Mistrzów; ma nad Atletico Madryt przewagę bilansu bramkowego, a ponadto rozegrała o jeden mecz mniej.

