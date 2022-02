PressFocus Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang (z lewej)

FC Barcelona pewnie pokonała Valencię CF na Estadio Mestalla (4:1). Goście prezentowali się dobrze zwłaszcza w pierwszej połowie. Strzelili trzy gole, z czego dwa były autorstwa Pierre’a-Emericka Aubameyanga.

Spektakularna pierwsza połowa w wykonaniu Barcelony, pierwsze gole Aubameyanga

FC Barcelona musiała wygrać na Estadio Mestalla, by powrócić na czwarte miejsce w tabeli. I goście podeszli do tego wyzwania poważnie. Rozegrali fantastyczną pierwszą połowę. Już w 23. minucie objęli prowadzenie. Świetne podanie z własnej połowy posłał Jordi Alba. W sprint ruszył Pierre-Emerick Aubameyang. Gabończyk przyjął piłkę i huknął na krótki słupek, strzelając swoją pierwszą bramkę w bordowo-granatowych barwach.

Pierre-Emerick Aubameyang daje prowadzenie FC Barcelonie! ⚽





Ten gol nieco podciął skrzydła Valencii. Po niespełna dziesięciu kolejnych minutach Frenkie de Jong podwoił prowadzenie gości. Blaugrana przyspieszyła, a ponownie bardzo dobrze rozprowadził akcję Alba. Futbolówka trafiła do Ousmane’a Dembele, a ten zagrał wzdłuż bramki, gdzie czekał już Holender. Jeszcze przed przerwą Gavi obsłużył Aubameyanga, a Barcelona schodziła do szatni z trzybramkową przewagą. Nietoperze odpowiadali z rzadka, a najbliżej trafienia byli, gdy Marc-Andre ter Stegen fatalnie skierował piłkę do własnej siatki. Niemca uratował jednak sędzia, który dopatrzył się spalonego Jose Gayi.

TO JEST DEWASTACJA! 😱





Na drugą odsłonę gospodarze wyszli znacznie bardziej zmotywowani. Już w 53. minucie sygnał do boju wysłał lider – Carlos Soler. Hiszpan czyhał w polu karnym na wrzutkę Bryana Gila i pokonał ter Stegena. Spokój Blaugranie przywrócił wprowadzony z ławki Pedri. Pomocnik otrzymał piłkę za polem karnym i huknął bez przyjęcia. Futbolówka nabrała dziwnej rotacji i całkowicie zaskoczyła Giorgiego Mamardashviliego.

ZAPAKOWAŁ POD LADĘ PEDRI! 💣💣💣





Nietoperze naciskali. Aktywny był zwłaszcza Soler, ale tego dnia Valencii nie było stać na nic więcej poza jedną bramką. Blaugrana rozegrała kolejny dobry mecz, a ponadto wreszcie błysnęła skutecznością. Tym samym Duma Katalonii przeskoczyła w tabeli Atletico i zajmuje wymarzone, czwarte miejsce.