To będzie nowa gwiazda Barcelony. Flick dokonał ważnego wyboru

Gerard Martin wyrasta na jednego z bohaterów Barcelony po zaskakującej zmianie pozycji. Według Sportu sztab Flicka widzi w nim środkowego obrońcę, co może zmienić plany transferowe klubu.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Martin przekonuje sztab Barcelony jako środkowy obrońca

Hansi Flick wystawił Gerarda Martina na środku obrony podczas letniego okresu przygotowawczego jako test. Wynikało to z problemów zdrowotnych Inigo Martineza i jego późniejszego odejścia. Trener chciał sprawdzić, czy młody obrońca może być alternatywą w centrum defensywy. Początek sezonu przyniósł jednak powrót do naturalnej pozycji i Martin grał głównie jako lewy obrońca.

Sytuacja zmieniła się w starciu z Athletic Club. Flick ponownie przesunął Martina do środka, a 23-latek poradził sobie bardzo dobrze. W kolejnym meczu z Alaves trener powtórzył ten manewr i otrzymał kolejne potwierdzenie, że zawodnik świetnie odnajduje się w nowej roli. Według Sportu sztab Barcelony jest w pełni przekonany do jego występów. Widzi w nim kluczowego stopera na najbliższe miesiące.

W meczu z Alaves Martin był aktywny w wyprowadzeniu piłki. Barcelona miała problemy z tym elementem po odejściu Inigo, a młody obrońca wypełnił tę lukę. W ustawieniu bez piłki zachowywał czujność, choć w kilku momentach musiał ratować się interwencjami pod presją. W budowaniu akcji stał się stałym punktem odniesienia. Asysta poprzedzająca akcję przy pierwszym golu Daniego Olmo była najlepszym przykładem jego wpływu.

Sztab Barcelony zaskoczył sposób, w jaki Martin zrozumiał nową funkcję. Wiedział, kiedy przyspieszyć, a kiedy zwolnić. Z łatwością oceniał, w którym momencie przełamać linię przeciwnika podaniem. Klub uważa, że jego obecność poprawia płynność gry na lewej stronie i jednocześnie pozwala Pau Cubarsiemu wrócić na prawą stronę, gdzie czuje się najlepiej. To również stabilizuje cały blok defensywny i może mieć znaczący wpływ na przyszłe plany transferowe Dumy Katalonii.

