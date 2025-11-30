To będzie nowa gwiazda Barcelony. Flick dokonał ważnego wyboru

18:43, 30. listopada 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Gerard Martin wyrasta na jednego z bohaterów Barcelony po zaskakującej zmianie pozycji. Według Sportu sztab Flicka widzi w nim środkowego obrońcę, co może zmienić plany transferowe klubu.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Martin przekonuje sztab Barcelony jako środkowy obrońca

Hansi Flick wystawił Gerarda Martina na środku obrony podczas letniego okresu przygotowawczego jako test. Wynikało to z problemów zdrowotnych Inigo Martineza i jego późniejszego odejścia. Trener chciał sprawdzić, czy młody obrońca może być alternatywą w centrum defensywy. Początek sezonu przyniósł jednak powrót do naturalnej pozycji i Martin grał głównie jako lewy obrońca.

Sytuacja zmieniła się w starciu z Athletic Club. Flick ponownie przesunął Martina do środka, a 23-latek poradził sobie bardzo dobrze. W kolejnym meczu z Alaves trener powtórzył ten manewr i otrzymał kolejne potwierdzenie, że zawodnik świetnie odnajduje się w nowej roli. Według Sportu sztab Barcelony jest w pełni przekonany do jego występów. Widzi w nim kluczowego stopera na najbliższe miesiące.

POLECAMY TAKŻE

Hansi Flick
Barcelona wściekła. Sędziowie łagodniej traktują jej rywali
Hansi Flick
Barcelona chce skrzydłowego. Gigant obserwuje wielki talent
Harry Kane
Kane zdecydował ws. transferu do Barcelony! Bayern już wie

W meczu z Alaves Martin był aktywny w wyprowadzeniu piłki. Barcelona miała problemy z tym elementem po odejściu Inigo, a młody obrońca wypełnił tę lukę. W ustawieniu bez piłki zachowywał czujność, choć w kilku momentach musiał ratować się interwencjami pod presją. W budowaniu akcji stał się stałym punktem odniesienia. Asysta poprzedzająca akcję przy pierwszym golu Daniego Olmo była najlepszym przykładem jego wpływu.

Sztab Barcelony zaskoczył sposób, w jaki Martin zrozumiał nową funkcję. Wiedział, kiedy przyspieszyć, a kiedy zwolnić. Z łatwością oceniał, w którym momencie przełamać linię przeciwnika podaniem. Klub uważa, że jego obecność poprawia płynność gry na lewej stronie i jednocześnie pozwala Pau Cubarsiemu wrócić na prawą stronę, gdzie czuje się najlepiej. To również stabilizuje cały blok defensywny i może mieć znaczący wpływ na przyszłe plany transferowe Dumy Katalonii.

Zobacz również: Man City znów próbuje podebrać gwiazdę Realowi Madryt