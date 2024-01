Javier Tebas nieustannie kłóci się z szefem Realu Madryt Florentino Perezem, zwłaszcza od czasu, gdy punktem zapalnym stał się projekt Superligi. W niedawnym wywiadzie dla The Guardian prezydent La Liga znów dość ostro wypowiedział się o sterniku Królewskich.

IMAGO / Irina R. Hipolito Na zdjęciu: Javier Tebas

Tebas i Perez nie żyją w zgodzie

Obaj mają odmienne poglądy na temat futbolu

Szef La Liga znów uderzył w sternika Realu

Tebas nie gryzie się w język, gdy mówi o Perezie

Szef La Liga od dłuższego czasu atakuje Florentino Pereza. Tebas nie może pogodzić się z ewentualnym powstaniem Superligi i jest przeciwnikiem projektu, który próbuje przeforsować prezydent Realu Madryt.

– Kiedy ktoś chce się włamać do twojego domu, nie osiągniesz porozumienia z osobą, która chce cię okraść. Celem Pereza jest to, aby duże kluby, najbogatsze i posiadające największe aktywa, mogły rządzić piłką nożną w Europie. I żeby reszta była tylko pionkami, które powinny zadowolić się tym, co im zostanie podarowane – przyznał zdecydowanie Tebas.

– Zasadnicze różnice między mną a Florentino to dwa modele profesjonalnej piłki nożnej, które są całkowicie odmienne, zarówno na arenie krajowej, jak i europejskiej. Nie ma między nimi kompromisu, są czarno-białe – dodał.

Zobacz również: Trudna sytuacja Zielińskiego w Napoli. “Widać, że trenuje sam, nawet jak są zajęcia w parach”