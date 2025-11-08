Tak Barcelona zagra z Celtą. Co z Lewandowskim?

21:45, 8. listopada 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Marca

Barcelona w 12. kolejce La Liga zmierzy się z Celtą Vigo. Jaki skład pośle w bój Hansi Flick? Marca ujawnia przewidywaną jedenastkę Blaugrany i zdradza, czy Robert Lewandowski może liczyć na grę od pierwszych minut.

Robert Lewandowski (Barcelona - Elche)
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski (Barcelona - Elche)

Barcelona kontra Celta. Lewandowski wraca do łask

Siedem ostatnich meczów to dla mistrzów Hiszpanii trzy zwycięstwa, trzy porażki i remis. Barcelona wyraźnie spuściła z tonu i musiała uznać wyższość takich rywali, jak Paris Saint-Germain (1:2), Sevilla (1:4) i Real Madryt (1:2). Teraz Dumę Katalonii czeka wyjazdowy pojedynek z Celtą Vigo.

Jak Blaugrana zaprezentuje się na Estadio de Balaidos? Marca przekonuje, że Hansi Flick ma dokonać dwóch zmian w porównaniu do wyjściowej jedenastki na spotkanie z Club Brugge (3:3). Kontuzjowanego Julesa Kounde zastąpi Pau Cubarsi, natomiast w miejsce Ferrana Torresa do gry przewidywany jest Robert Lewandowski.

Dla polskiego napastnika będzie to pierwszy klubowy mecz od 5 października i starcia z Sevillą, w którym pojawi się na boisku od pierwszych minut. W podstawowym składzie zobaczymy także Wojciecha Szczęsnego. 35-letni golkiper w tym sezonie jeszcze ani razu nie zachował czystego konta. Po przerwie reprezentacyjnej do bramki ma wrócić Joan Garcia.

Przewidywany skład Barcelony na spotkanie z Celtą Vigo:

  • Szczęsny – Eric García, Araujo, Cubarsí, Balde – Marc Casadó, Frenkie de Jong – Lamine Yamal, Fermín López, Rashford – Lewandowski

