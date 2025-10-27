Szczęsny zatrzymał kolejną gwiazdę. Lista liczy 21 nazwisk

Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Wojciech Szczęsny w meczu z Realem Madryt obronił jedenastkę wykonywaną przez Kyliana Mbappe. Polski golkiper w swojej karierze zatrzymał już 21 rzutów karnych. Na liście znalazło się kilka gwiazd.

Wojciech Szczęsny (Real Madryt - FC Barcelona)
SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny (Real Madryt - FC Barcelona)

Szczęsny górą! Te gwiazdy zastopował

Barcelona musiała uznać wyższość Realu Madryt i przegrała 1:2 w El Clasico. Jednak Wojciech Szczęsny nie ma sobie nic do zarzucenia. Doświadczony bramkarz zastopował dziewięć strzałów, w tym rzut karny Kyliana Mbappe. Ta interwencja przeszła do historii.

Dla Polaka była to 21. zatrzymana jedenastka w karierze. 35-latek wygrywał już pojedynki z takimi zawodnikami, jak Lionel Messi, Neymar czy Gonzalo Higuain. Tak prezentuje się pełna lista:

NazwiskoMeczSezon
Matt HarroldFC Brentford – Wycombe Wanderers09/10
Kevin DaviesBolton Wanderers – FC Arsenal10/11
Antonio Di NataleUdinese Calcio – FC Arsenal11/12
Dirk KuytFC Liverpool – FC Arsenal11/12
Edin DžekoFC Arsenal – Manchester City12/13
Christian BentekeFC Arsenal – Aston Villa13/14
NeymarFC Barcelona – AS Roma15/16
M’Baye NiangAS Roma – AC Milan16/17
Raffaele PalladinoAS Roma – FC Crotone16/17
Dani ParejoValencia CF – Juventus Turyn18/19
Gonzalo HiguaínAC Milan – Juventus Turyn18/19
Ciro ImmobileLazio Rzym – Juventus Turyn19/20
Andrey GalabinovJuventus Turyn – Spezia Calcio20/21
Franck KessiéJuventus Turyn – AC Milan20/21
Jordan VeretoutJuventus Turyn – AS Roma21/22
Lorenzo PellegriniAS Roma – Juventus Turyn21/22
Antonio CandrevaUC Sampdoria – Juventus Turyn21/22
Salem Al-DawsariPolska – Arabia Saudyjska21/22
Lionel MessiPolska – Argentyna21/22
Victor OsimhenJuventus Turyn – SSC Napoli23/24
Kylian MbappéFC Barcelona – Real Madryt25/26

Co ciekawe, Szczęsny w swojej karierze nie obronił ani jednego rzut karnego wykonywanego przez tego samego piłkarza. Natomiast 75 razy nie zdołał skutecznie odczytać intencji strzelającego.

