Szczęsny zatrzymał kolejną gwiazdę. Lista liczy 21 nazwisk

Szczęsny górą! Te gwiazdy zastopował
Barcelona musiała uznać wyższość Realu Madryt i przegrała 1:2 w El Clasico. Jednak Wojciech Szczęsny nie ma sobie nic do zarzucenia. Doświadczony bramkarz zastopował dziewięć strzałów, w tym rzut karny Kyliana Mbappe. Ta interwencja przeszła do historii.
Dla Polaka była to 21. zatrzymana jedenastka w karierze. 35-latek wygrywał już pojedynki z takimi zawodnikami, jak Lionel Messi, Neymar czy Gonzalo Higuain. Tak prezentuje się pełna lista:
|Nazwisko
|Mecz
|Sezon
|Matt Harrold
|FC Brentford – Wycombe Wanderers
|09/10
|Kevin Davies
|Bolton Wanderers – FC Arsenal
|10/11
|Antonio Di Natale
|Udinese Calcio – FC Arsenal
|11/12
|Dirk Kuyt
|FC Liverpool – FC Arsenal
|11/12
|Edin Džeko
|FC Arsenal – Manchester City
|12/13
|Christian Benteke
|FC Arsenal – Aston Villa
|13/14
|Neymar
|FC Barcelona – AS Roma
|15/16
|M’Baye Niang
|AS Roma – AC Milan
|16/17
|Raffaele Palladino
|AS Roma – FC Crotone
|16/17
|Dani Parejo
|Valencia CF – Juventus Turyn
|18/19
|Gonzalo Higuaín
|AC Milan – Juventus Turyn
|18/19
|Ciro Immobile
|Lazio Rzym – Juventus Turyn
|19/20
|Andrey Galabinov
|Juventus Turyn – Spezia Calcio
|20/21
|Franck Kessié
|Juventus Turyn – AC Milan
|20/21
|Jordan Veretout
|Juventus Turyn – AS Roma
|21/22
|Lorenzo Pellegrini
|AS Roma – Juventus Turyn
|21/22
|Antonio Candreva
|UC Sampdoria – Juventus Turyn
|21/22
|Salem Al-Dawsari
|Polska – Arabia Saudyjska
|21/22
|Lionel Messi
|Polska – Argentyna
|21/22
|Victor Osimhen
|Juventus Turyn – SSC Napoli
|23/24
|Kylian Mbappé
|FC Barcelona – Real Madryt
|25/26
Co ciekawe, Szczęsny w swojej karierze nie obronił ani jednego rzut karnego wykonywanego przez tego samego piłkarza. Natomiast 75 razy nie zdołał skutecznie odczytać intencji strzelającego.