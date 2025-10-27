Szczęsny zatrzymał kolejną gwiazdę. Lista liczy 21 nazwisk

Wojciech Szczęsny w meczu z Realem Madryt obronił jedenastkę wykonywaną przez Kyliana Mbappe. Polski golkiper w swojej karierze zatrzymał już 21 rzutów karnych. Na liście znalazło się kilka gwiazd.

SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny (Real Madryt - FC Barcelona)

Szczęsny górą! Te gwiazdy zastopował

Barcelona musiała uznać wyższość Realu Madryt i przegrała 1:2 w El Clasico. Jednak Wojciech Szczęsny nie ma sobie nic do zarzucenia. Doświadczony bramkarz zastopował dziewięć strzałów, w tym rzut karny Kyliana Mbappe. Ta interwencja przeszła do historii.

Dla Polaka była to 21. zatrzymana jedenastka w karierze. 35-latek wygrywał już pojedynki z takimi zawodnikami, jak Lionel Messi, Neymar czy Gonzalo Higuain. Tak prezentuje się pełna lista:

Nazwisko Mecz Sezon Matt Harrold FC Brentford – Wycombe Wanderers 09/10 Kevin Davies Bolton Wanderers – FC Arsenal 10/11 Antonio Di Natale Udinese Calcio – FC Arsenal 11/12 Dirk Kuyt FC Liverpool – FC Arsenal 11/12 Edin Džeko FC Arsenal – Manchester City 12/13 Christian Benteke FC Arsenal – Aston Villa 13/14 Neymar FC Barcelona – AS Roma 15/16 M’Baye Niang AS Roma – AC Milan 16/17 Raffaele Palladino AS Roma – FC Crotone 16/17 Dani Parejo Valencia CF – Juventus Turyn 18/19 Gonzalo Higuaín AC Milan – Juventus Turyn 18/19 Ciro Immobile Lazio Rzym – Juventus Turyn 19/20 Andrey Galabinov Juventus Turyn – Spezia Calcio 20/21 Franck Kessié Juventus Turyn – AC Milan 20/21 Jordan Veretout Juventus Turyn – AS Roma 21/22 Lorenzo Pellegrini AS Roma – Juventus Turyn 21/22 Antonio Candreva UC Sampdoria – Juventus Turyn 21/22 Salem Al-Dawsari Polska – Arabia Saudyjska 21/22 Lionel Messi Polska – Argentyna 21/22 Victor Osimhen Juventus Turyn – SSC Napoli 23/24 Kylian Mbappé FC Barcelona – Real Madryt 25/26

Co ciekawe, Szczęsny w swojej karierze nie obronił ani jednego rzut karnego wykonywanego przez tego samego piłkarza. Natomiast 75 razy nie zdołał skutecznie odczytać intencji strzelającego.