Szczęsny wyróżniony. „Nagroda” mimo porażki w El Clasico

Wojciech Szczęsny znakomicie zaprezentował się w niedzielnym El Clasico. Chociaż Barcelona przegrała z Realem Madryt, to polski golkiper został wyróżniony przez redakcję gazety Marca.

Independent Photo Agency/ Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny doceniony. Jedyny z Barcelony

Dziewięć obronionych strzałów, w tym zatrzymany rzut karny – takimi statystykami może pochwalić się Wojciech Szczęsny w spotkaniu Real Madryt – FC Barcelona. Wprawdzie 35-latek dwukrotnie musiał sięgać do siatki, ale zaprezentował się na tyle dobrze, że został wybrany zawodnikiem meczu.

Postawa polskiego bramkarza w El Clasico została doceniona także przez redakcję gazety Marca. Szczęsny znalazł się w jedenastce 10. kolejki La Liga i jest jedynym zawodnikiem Dumy Katalonii, który może pochwalić się takim wyróżnieniem.

Najlepsza jedenastka 10. kolejki La Liga:

Wojciech Szczęsny (FC Barcelona) – Carlos Romero (Espanyol), Eder Militao (Real Madryt), Juan Foyth (Villarreal), Pablo Maffeo (Mallorca) – Arambarri (Getafe), Aurelien Tchouameni (Real Madryt), Giuliano Simeone (Atletico) – Jude Bellingham (Real Madryt) – Ferran Jutgla (Celta Vigo), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Dla Szczęsnego był to szósty mecz w tym sezonie. Był reprezentant Polski jeszcze ani razu nie zdołał zachować czystego konta. W spotkaniach z jego udziałem rywale zdobyli 11 bramek.