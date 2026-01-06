Real nie wie, co robić z Mbappe. Lawina błędów

08:44, 6. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór

Real Madryt ma problem. Kylian Mbappe od dłuższego czasu nie jest w pełni sił. Królewscy ryzykowali i nadal ryzykują zdrowiem Francuza, o czym pisze Miguel Ángel Díaz.

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe

Real Madryt ciągle ryzykuje. Mbappe na granicy

Kylian Mbappe niemal na pewno nie zagra czwartkowym pojedynku z Atletico. Jednak występ reprezentanta Francji wcale nie jest całkowicie wykluczony. Chociaż Real Madryt jest świadomy problemów swojej gwiazdy, to maksymalnie ją eksploatuje. Napastnik od dłuższego czasu zmaga się z urazem kolana.

Miguel Ángel Díaz twierdzi, że w sprawie 27-latka popełniane są kolejne błędy. Mbappe miał doznać kontuzji już w meczu z Celtą Vigo. To spotkanie odbyło się 7 grudnia. Od tamtej pory zaliczył on trzy występy, w tym także pucharowe starcie z Talaverą.

Francuz jest daleki od optymalnej dyspozycji fizycznej. Chociaż Real zakomunikował, że doszło wyłącznie do skręcenia kolana, francuski media są przekonane, że uraz jest zdecydowanie bardziej poważny. Mbappe powinien całkowicie odpuścić grę w Superpucharze Hiszpanii, co sugeruje Miguel Ángel Díaz.

