Real na wojnie z La Liga. Otwarty konflikt i mocne słowa gwiazdy!

Real Madryt robi wszystko, by zablokować możliwość rozegrania spotkania Villarreal - Barcelona w USA. W otwarty konflikt wdali się Javier Tebas, prezes La Liga, i Dani Carvajal, kapitan Królewskich.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Dani Carvajal i Javier Tebas

Real Madryt walczy z prezesem La Liga

Grudniowy mecz Villarreal – Barcelona zostanie rozegrany w Miami. Jednak czy pewno to spotkanie odbędzie się poza granicami Hiszpanii? Real Madryt przekonuje władze La Liga, że organizacja ligowych pojedynków w USA narusza integralność całych rozgrywek. Pozostałe kluby przyłączyły się do protestu.

Dani Carvajal, kapitan Królewskich, stwierdził, że mecz w Miami powoduje, że rywalizacja staje się nieuczciwa. Na te słowa szybko odpowiedział Javier Tebas. – Moim zdaniem rozgrywki bardziej cierpią na publikacji przez RMTV (Real Madrid TV) filmów na temat pracy sędziów – przyznał prezes La Liga.

Carvajal nie pozostał mu dłużny. – Dzień dobry, panie Tebas, łamanie zasad to fałszowanie rywalizacji. Możesz wyrazić swoją opinię o filmach RMTV, ale nie możesz ignorować faktu, że wyżej wymienione łamią zasady. Jeśli ten mecz się odbędzie, będzie to plamą na honorze twoich rozgrywek – w taki sposób gwiazdor Realu zaatakował najważniejszą postać La Liga.

Carvajal responde a Tebas. pic.twitter.com/jy1qq8JEOD — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) October 21, 2025

Czy spotkanie Villarreal – Barcelona faktycznie odbędzie się w USA? La Liga zrobi wszystko, by tak właśnie się stało. Natomiast Real Madryt do samego końca będzie starał się uniemożliwić organizację meczu poza granicami Hiszpanii.