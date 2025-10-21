Real na wojnie z La Liga. Otwarty konflikt i mocne słowa gwiazdy!

18:01, 21. października 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  

Real Madryt robi wszystko, by zablokować możliwość rozegrania spotkania Villarreal - Barcelona w USA. W otwarty konflikt wdali się Javier Tebas, prezes La Liga, i Dani Carvajal, kapitan Królewskich.

Dani Carvajal i Javier Tebas
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Dani Carvajal i Javier Tebas

Real Madryt walczy z prezesem La Liga

Grudniowy mecz VillarrealBarcelona zostanie rozegrany w Miami. Jednak czy pewno to spotkanie odbędzie się poza granicami Hiszpanii? Real Madryt przekonuje władze La Liga, że organizacja ligowych pojedynków w USA narusza integralność całych rozgrywek. Pozostałe kluby przyłączyły się do protestu.

Dani Carvajal, kapitan Królewskich, stwierdził, że mecz w Miami powoduje, że rywalizacja staje się nieuczciwa. Na te słowa szybko odpowiedział Javier Tebas. – Moim zdaniem rozgrywki bardziej cierpią na publikacji przez RMTV (Real Madrid TV) filmów na temat pracy sędziów – przyznał prezes La Liga.

Carvajal nie pozostał mu dłużny. – Dzień dobry, panie Tebas, łamanie zasad to fałszowanie rywalizacji. Możesz wyrazić swoją opinię o filmach RMTV, ale nie możesz ignorować faktu, że wyżej wymienione łamią zasady. Jeśli ten mecz się odbędzie, będzie to plamą na honorze twoich rozgrywek – w taki sposób gwiazdor Realu zaatakował najważniejszą postać La Liga.

Czy spotkanie Villarreal – Barcelona faktycznie odbędzie się w USA? La Liga zrobi wszystko, by tak właśnie się stało. Natomiast Real Madryt do samego końca będzie starał się uniemożliwić organizację meczu poza granicami Hiszpanii.

POLECAMY TAKŻE

Fermin Lopez
Fermin Lopez przeszedł do historii! Takiego piłkarza w Barcelonie nie było dawno
Joan Laporta
Real Madryt chce zablokować mecz Barcelony w USA. Laporta odpowiedział
Hansi Flick (FC Barcelona - Girona FC)
Tak zagra Barcelona. Flick zaskoczył składem na Olympiakos