Real Madryt obawia się najgorszego. Czarny scenariusz możliwy

Real Madryt przez dłuższy czas będzie musiał radzić sobie bez jednej z największych gwiazd? Królewscy są gotowi na czarny scenariusz w kwestii Kyliana Mbappe, co sugeruje Jorge Picon.

Aflo Co. Ltd./ Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa i Kylian Mbappe (Real Madryt CF - Levante UD)

Real Madryt analizuje sytuację Kyliana Mbappe

Kylian Mbappe po raz drugi z rzędu nie znalazł się na liście powołanych na mecz. Real Madryt znowu nie może korzystać z usług reprezentanta Francji, którego w poprzednim tygodniu zabrakło w spotkaniu z Benficą. Teraz gwiazdor Los Blancos opuści derbowe starcie z Getafe. Coraz więcej wskazuje na to, że absencja 27-latka może potrwać dłużej niż tydzień.

Jorge Picon przekonuje, że na Santiago Bernabeu obawiają się najgorszego. Mbappe najprawdopodobniej nie będzie zdolny do gry nawet przez miesiąc. Jednak jeżeli Francuz podda się operacji, na boisku nie obejrzymy go przez zdecydowanie dłuższy czas.

W klubie panuje przekonanie, że napastnik nie uniknie inwazyjnej metody leczenia. W ten sposób piłkarz definitywnie rozwiązałby problem, z którym mierzy się niemal od początku sezonu. Jednak niektóre głosy sugerują, że Real w tym momencie nie może pozwolić sobie na to, by Alvaro Arbeloa nie mógł korzystać z największej gwiazdy.

Decyzja należy nie tylko do samego zawodnika, ale także do sztabu szkoleniowego. Królewscy musza rozważyć wszystkie „za” i „przeciw”. Jedno jest pewne – Mbappe jest daleki od optymalnej dyspozycji fizycznej.