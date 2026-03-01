Real Madryt nie jest priorytetem Mbappe. Na tym skupiony jest Francuz

Mbappe myślami już na mistrzostwach świata
Real Madryt obserwuje rozwój sytuacji z coraz większą frustracją. Według doniesień część osób w klubie uważa, że napastnik może myślami wybiegać już do zbliżającego się mundialu. W ostatnich tygodniach Kylian Mbappe częściej trafiał na nagłówki z powodów pozasportowych niż za sprawą gry.
W ubiegłym tygodniu Arbeloa publicznie zapewniał, że piłkarz jest gotowy do występu. Kilka godzin później pojawiły się jednak informacje o jego absencji w meczu z Benfiką. Ostatecznie nazwisko Francuza nie znalazło się w oficjalnej kadrze meczowej. W klubie narastało rozczarowanie z powodu przecieków do mediów.
Problem z kolanem ciągnie się od 7 grudnia. Zawodnik doznał wówczas skręcenia i wrócił do gry tylko na krótko. Ponownie musiał zrobić przerwę, a regularne występy wznowił dopiero 14 stycznia. Teraz znów jest wyłączony z gry, a klub unika podawania konkretnej daty powrotu.
Operacja została wykluczona głównie ze względu na zbliżające się mistrzostwa świata. Ta decyzja wywołała cichą debatę w Madrycie. Mbappe szuka kolejnych opinii medycznych, by znaleźć rozwiązanie. W tle pozostaje jednak pytanie, czy mundial nie wpływa na jego wybory i ostrożność w kwestii leczenia, a Królewscy nie schodzą na dalszy plan.
Zobacz również: Tyle Widzew musiałby zapłacić Jovicevicowi za zwolnienie. Wielka pensja Chorwata! [NASZ NEWS]