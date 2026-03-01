Real Madryt nie jest priorytetem Mbappe. Na tym skupiony jest Francuz

09:48, 1. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Madrid Universal

Real Madryt mierzy się z rosnącym napięciem wokół Kyliana Mbappe, o czym informuje "Mundo Deportivo". W klubie pojawiają się pytania, czy Francuz jest w pełni skupiony na sezonie.

Kylian Mbappe
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe myślami już na mistrzostwach świata

Real Madryt obserwuje rozwój sytuacji z coraz większą frustracją. Według doniesień część osób w klubie uważa, że napastnik może myślami wybiegać już do zbliżającego się mundialu. W ostatnich tygodniach Kylian Mbappe częściej trafiał na nagłówki z powodów pozasportowych niż za sprawą gry.

W ubiegłym tygodniu Arbeloa publicznie zapewniał, że piłkarz jest gotowy do występu. Kilka godzin później pojawiły się jednak informacje o jego absencji w meczu z Benfiką. Ostatecznie nazwisko Francuza nie znalazło się w oficjalnej kadrze meczowej. W klubie narastało rozczarowanie z powodu przecieków do mediów.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Problem z kolanem ciągnie się od 7 grudnia. Zawodnik doznał wówczas skręcenia i wrócił do gry tylko na krótko. Ponownie musiał zrobić przerwę, a regularne występy wznowił dopiero 14 stycznia. Teraz znów jest wyłączony z gry, a klub unika podawania konkretnej daty powrotu.

Operacja została wykluczona głównie ze względu na zbliżające się mistrzostwa świata. Ta decyzja wywołała cichą debatę w Madrycie. Mbappe szuka kolejnych opinii medycznych, by znaleźć rozwiązanie. W tle pozostaje jednak pytanie, czy mundial nie wpływa na jego wybory i ostrożność w kwestii leczenia, a Królewscy nie schodzą na dalszy plan.

Zobacz również: Tyle Widzew musiałby zapłacić Jovicevicowi za zwolnienie. Wielka pensja Chorwata! [NASZ NEWS]