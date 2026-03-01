Real Madryt nie jest priorytetem Mbappe. Na tym skupiony jest Francuz

Real Madryt mierzy się z rosnącym napięciem wokół Kyliana Mbappe, o czym informuje "Mundo Deportivo". W klubie pojawiają się pytania, czy Francuz jest w pełni skupiony na sezonie.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe myślami już na mistrzostwach świata

Real Madryt obserwuje rozwój sytuacji z coraz większą frustracją. Według doniesień część osób w klubie uważa, że napastnik może myślami wybiegać już do zbliżającego się mundialu. W ostatnich tygodniach Kylian Mbappe częściej trafiał na nagłówki z powodów pozasportowych niż za sprawą gry.

W ubiegłym tygodniu Arbeloa publicznie zapewniał, że piłkarz jest gotowy do występu. Kilka godzin później pojawiły się jednak informacje o jego absencji w meczu z Benfiką. Ostatecznie nazwisko Francuza nie znalazło się w oficjalnej kadrze meczowej. W klubie narastało rozczarowanie z powodu przecieków do mediów.

Problem z kolanem ciągnie się od 7 grudnia. Zawodnik doznał wówczas skręcenia i wrócił do gry tylko na krótko. Ponownie musiał zrobić przerwę, a regularne występy wznowił dopiero 14 stycznia. Teraz znów jest wyłączony z gry, a klub unika podawania konkretnej daty powrotu.

Operacja została wykluczona głównie ze względu na zbliżające się mistrzostwa świata. Ta decyzja wywołała cichą debatę w Madrycie. Mbappe szuka kolejnych opinii medycznych, by znaleźć rozwiązanie. W tle pozostaje jednak pytanie, czy mundial nie wpływa na jego wybory i ostrożność w kwestii leczenia, a Królewscy nie schodzą na dalszy plan.

