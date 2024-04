Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Występ Viniciusa w El Clasico pod znakiem zapytania

Vinicius Junior, który przez 100 minut dawał z siebie wszystko w środowym starciu na Etihad Stadium, nie był w stanie dokończyć meczu. W 101. minucie, po sprincie z Kylem Walkerem, Brazylijczyk nie był w stanie kontynuować gry i ze względu na dyskomfort mięśniowy poprosił o zmianę.

Choć początkowo uważano, że uraz nie jest poważny, zbliżające się El Clasico, które odbędzie się już za kilka dni, rodzi wątpliwości co do jego gotowości na to spotkanie. Vinicius przejdzie dzisiaj badania mające ocenić jego stan, a Real Madryt ma nadzieję, że okaże się to jedynie zmęczeniem mięśni lub lekkim przeciążeniem.

Nieobecność Viniciusa na pewno będzie dużym ciosem dla zespołu, biorąc pod uwagę jego rekord przeciwko Barcelonie. W 16 meczach przeciwko Katalończykom w barwach Realu Madryt, 23-letni napastnik zdobył sześć bramek i zaliczył trzy asysty. Tylko przeciwko Valencii (8) strzelił więcej bramek niż przeciwko Barcelonie.

Real czeka na wyniki badań Viniciusa

Z tego względu Real Madryt liczy, że Brazylijczyk będzie gotowy na niedzielne starcie z odwiecznymi rywalami. Obecność Viniciusa na boisku może mieć kluczowe znaczenie dla wyniku tego emocjonującego meczu.

Przed pierwszym gwizdkiem to Królewscy są w zdecydowanie bardziej komfortowej sytuacji, bowiem przewaga nad drugą Barceloną wynosi osiem punktów. Początek El Clasico w niedzielę, 21 kwietnia, o godzinie 21:00.

