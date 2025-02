Ancelotti i ogólnie Real mają już dość. Chodzi o młodego gracza

Real Madryt nie wykorzystuje potencjału Ardy Gulera. To jednocześnie sprawia, że obóz młodego piłkarza stara się interweniować. To zaczyna frustrować działaczy Los Blancos.

fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Rośnie presja obozu Ardy Gulera na Realu i trenerze Ancelottim

Real Madryt pozyskał Ardę Gulera w lipcu 2023 roku z Fenerbahce, obiecując sobie dużo po zawodniku. Jak na razie jednak zawodnik nie odgrywa pierwszoplanowej roli w zespole. To sprawia, że zaczyna interweniować obóz reprezentanta Turcji. Wieści przekazał Fichajes.net.

Przedstawiciele młodego piłkarza domagają się od trenera Carlo Ancelottiego tego, aby dawał więcej okazji do gry Ardzie Gulerowi. W tej kampanii 20-latek spełnił łącznie 967 minut na boisku. Zdecydowanie to poniżej oczekiwania samego zawodnika, jak i jego przedstawicieli.

Zobacz również: Zachwyt nad Realem Madryt. “Organizacyjnie są w najmocniejszym punkcie”

Na temat sytuacji głos zabrał Manu Carreno z El Larguero. Jego zdaniem osoby z otoczenia Ardy Gulera po kontakcie z Realu w sprawie walki o więcej minut dla piłkarza w trakcie meczów, odbiły się od ściany. Takie działanie nie tylko nie przyniosło żadnego efektu, ale miało też doprowadzić do wściekłości działaczy Królewskich i szkoleniowca Realu.

Ciekawe jest to, że tureckie media bardzo krytycznie oceniały pracę Ancelottiego w klubie z Madrytu, oskarżając go o to, że nie zapewnia wystarczającej liczby minut piłkarzowi. Włoch w każdym razie wydaje się, że jest nieustępliwy w swoim postanowieniu. Jego zdaniem Arda Guler na dzisiaj otrzymuje tyle czas na grę, na ile zasługuje, mając też na uwadze to, jak wiele gwiazd jest w klubie.

18-krotny reprezentant Turcji wystąpił w tym sezonie w 27 spotkaniach. Zdobył w nich trzy bramki i zaliczył też pięć kluczowych podań.