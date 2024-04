PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Andriy Lunin

Łunin udowodnił swoją wartość w tym sezonie

Ukrainiec godnie zastępował kontuzjowanego Courtoisa

Wkrótce podpisze nowy kontrakt z Realem

Real Madryt wkrótce podpisze nowy kontrakt z bramkarzem

Andrij Łunin przebił się do pierwszego składu Realu Madryt dzięki kontuzji Thibauta Courtoisa. W międzyczasie Królewscy sprowadzili do drużyny jeszcze Kepę Arrizabalagę, ale to Ukrainiec udowodnił, że jest pewnym punktem w bramce Los Blancos.

W mediach już od wielu tygodni pojawiały się doniesienia, że obie strony pracują nad nową umową. Zarząd i sztab trenerski Realu Madryt uważają, że Andrij Łunin ma ogromny potencjał, a w klubie wierzą, że golkiper rozwijając się w przyszłości może wejść na jeszcze wyższy poziom.

Teraz, według informacji przekazywanych przez Caught Offside obie strony są już bliskie podpisania nowego kontraktu. Obie strony omawiają ostatnie szczegóły, ale wszystko zmierza w odpowiednim kierunku, a porozumienie jest tylko kwestią czasu.

