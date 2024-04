SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo Silva de Goes

Rodrygo po sezonie może opuścić Real Madryt

Ma to związek z transferem Mbappe

Dla Brazylijczyka zabraknie miejsca w składzie w Królewskich

Rodrygo wzbudza duże zainteresowanie na rynku transferowym

Przyszłość Rodrygo w Realu Madryt stoi pod znakiem zapytania. Ma to związek z prawdopodobnym przybyciem do drużyny Królewskich Kyliana Mbappe, przez co na Santiago Bernabeu może zabraknąć miejsca dla Brazylijczyka.

Rodrygo wzbudza duże zainteresowanie na rynku transferowym. Media informowały, że chętny na transfer napastnika jest Arsenal. Jednak zdaniem Fichajes.net do gry o Brazylijczyka chce się włączyć Manchester United.

Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy, Czerwone Diabły są w stanie zaoferować nawet 120 milionów euro za Brazylijczyka podczas letniego okienka transferowego. Manchester United postrzega Rodrygo jako atrakcyjną opcję wzmocnienia swojej linii ofensywnej, a ponadto klub zdaje sobie sprawę, że ten transfer może być dość łatwy do sfinalizowania w przypadku odpowiedniej oferty ze względu na sytuację kadrową Los Blancos.

