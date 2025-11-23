Real Betis zaskoczył. Tak ogłosił nowy kontrakt dla gwiazdy

18:10, 23. listopada 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Real Betis

Real Betis w 13. kolejce La Liga mierzył się z Gironą. Tuż przed meczem gospodarze w specyficzny sposób ogłosili nowy kontrakt dla Isco.

Real Betis Sewilla - Real Valladolid
PRESSINPHOTO/SIPA USA/PressFocus/ Real Betis Na zdjęciu: Real Betis Sewilla - Real Valladolid

Real na dłużej z Isco

Ekipa z Sewili świetnie radzi sobie w obecnych rozgrywkach, chociaż nie może występować na własnym obiekcie. Estadio Benito Villamarín jest w trakcie przebudowy, podczas której Real Betis korzysta z Estadio La Cartuja. Mimo tych ograniczeń, klub postanowił przekazać kluczową informację za pośrednictwem kibiców.

Przed rozpoczęciem rywalizacji z Gironą na trybunie równoległej do linii bocznej zaprezentowano specjalną „oprawę”. W ten sposób oficjalnie potwierdzono przedłużenie umowy z Isco. Jedna z największych gwiazd Los Verdiblancos podpisała nowy kontrakt. Współpraca z byłym zarodnikiem Realu Madryt będzie kontynuowana przynajmniej do końca sezonu 2027/28.

Isco w grudniu 2022 roku zakończył swoją przygodę w Sevilli, a w lipcu 2023 roku związał się z Betisem, lokalnym rywalem Los Nervionenses. W nowych barwach rozegrał już 70 meczów, w których strzelił 21 goli i zanotował 19 asyst. W pojedynku z Gironą 33-latek zameldował się na murawie w 60. minucie, a kwadrans później po jego dograniu do remisu doprowadził Valentin Gomez.

